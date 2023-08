Cristián Álvarez: "Queremos ir paso a paso, pero sin perder la ilusión de volver a Primera"

Después de la ofrenda a la Virgen del Pilar y de la recepción en el Ayuntamiento de Zaragoza; el capitán Cristian Álvarez dejó sus principales impresiones sobre el comienzo de la nueva temporada que ya asoma a la vuelta de la esquina. El portero protagonizó el acto central de la mañana con la visita a la Basílica, donde, de la mano de Jair, ejerció de representantes de la plantilla. “Ha sido como me salió real, como me salen las cosas. es un momento emocionante estar ante el Virgen, es impactante y lo he disfrutado mucho. Ojalá sea el comienzo de una temporada magnífica”, expresó el portero del Real Zaragoza.

Futbolista sentimental e introvertido, Cristian no dudó en abrirse a la hora de hablar de las emociones que palpa en la calle entre los aficionados. “Yo creo que la ilusión que se está generando alrededor del Real Zaragoza es algo positivo. Como equipo estamos contagiados de esa energía que solo nos puede conducir hacia adelante. Tenemos dos partidos en casa importantísimos y tenemos el compromiso y la responsabilidad para saber lo que significa una liga tan larga. Queremos ir paso a paso pero sin perder la ilusión que significa jugar en el Real Zaragoza y cumplir un objetivo como el de volver a Primera”, indicó.

“Tenemos una afición maravillosa que va a estar empujándonos hacia adelante. Tenemos que sacar la mayor cantidad de puntos para que ese primer impulso sea fabuloso. No podemos hablar en la tercera jornada si los dos primeros partidos no fueron bien de que la cosa se está poniendo difícil. Hay que tener la madurez de que la liga es larga y empezar bien es fundamental”, añadió.

La expectación es alta y el vestuario la agradece. “Lo hablamos mucho, es algo que no nos pilla por sorpresa. Se está generando un movimiento social a la altura del Real Zaragoza y lo tomamos con el compromiso que eso significa. Tenemos ganas de disputar partidos en La Romareda y congeniar con el público”, aseguró Cristian Álvarez, quien este año tendrá un nuevo competidor en la portería, el francés Gaetan Poussin: “Hemos congeniado desde el primer día. Viene con ganas e ilusión de trabajar enorme. Junto con Rebollo tenemos que ser una piña para mejorar y ser mejores porteros y futbolistas”, finalizó.