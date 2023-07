El portero Poussin se incorpora al Real Zaragoza directamente al Pinatar procedente de Francia

Gaetan Poussin ha llegado a San Pedro del Pinatar (Murcia) a las 16.50 de este jueves, 27 de julio, directamente desde Francia. El nuevo portero del Real Zaragoza, de 24 años, fichado del Girondins Bordeaux francés, no ha pasado por la capital aragonesa y va a ser presentado en plena concentración del equipo en tierras mediterráneas.

Esta ha sido la decisión de Juan Carlos Cordero, director general del club blanquillo, como consecuencia del retraso en la firma del guardameta galo, que se ha demorado casi tres días más de lo previsto al inicio de la semana, situación derivada de "unos flecos" de índole económica que su club de origen y el jugador han debido solucionar a última hora. Cordero quería que Poussin estuviera ya con la plantilla en el Pinatar Arena, para que su aclimatación al nuevo medio sea lo más rápida y natural posible. Nada mejor que una estadía fuera de casa para pasar muchas horas junto a sus nuevos compañeros.

El plan inicial era hacer oficial la contratación de Poussin en lunes por la tarde, o lo más tardar, el martes por la mañana. Que el cancerbero llegase a Zaragoza para pasar el reconocimiento médico y ser presentado con el protocolo habitual en La Romareda, pese a que el equipo ya estaba en Murcia. Y, a partir de ahí, que un coche lo trajese a San Pedro del Pinatar. No ha podido ser así porque hasta ya entrada la tarde de este jueves no se han firmado los documentos. Por eso el club no ha podido hacer oficial su fichaje hasta media tarde de este cuarto día de la semana.

Poussin, con la seguridad de las tres partes de que el pase no se iba a estropear a última hora, pues esos 'flecos' eran fáciles de salvar, emprendió el viaje desde Burdeos a primera hora de la mañana... directamente a orillas del Mar Menor.

Poco antes de las 5 de la tarde, el 7º fichaje del Real Zaragoza de este verano entraba por la puerta del Hotel Thalasia-Costa de Murcia, para sorpresa de toda la expedición zaragocista. Apenas el entrenador, Fran Escribá, era sabedor de esta decisión de última hora, pues Cordero se la comunicó a media mañana, tras el entrenamiento matinal, el único de esta fecha (la plantilla tiene tarde libre, de descanso).

El reconocimiento médico lo pasará Poussin en Murcia. Es un trámite preceptivo que va a ser solucionado en un centro sanitario de la región donde el Real Zaragoza vive su parte nuclear de la pretemporada. Aunque es natural que Poussin no juegue ni contra el Cartagena ni contra sus paisanos del Stade Reims los dos amistosos que restan en Murcia, este viernes y este sábado a las 20.00, al menos comenzará a conocer el medioambiente en el que se va a desempeñar en las próximas dos temporadas, con opción a una tercera, que es el compromiso adquirido en su transacción.

El guardameta galo no ha supuesto el pago de ninguna cantidad en concepto de traspaso para el Real Zaragoza. El acuerdo sí que contempla un porcentaje relevante a favor del Girondins Bordeaux en el caso y momento en el que Poussin sea objeto de un traspaso futuro a otro club.