El Zaragoza insiste en Germán Valera

Germán Valera, de 21 años, ha tomado en las últimas horas un claro impulso como opción para acompañar a Víctor Mollejo en los extremos del Real Zaragoza, ambos procedentes del Atlético de Madrid mediante el sistema de relaciones de multipropiedad. Cedido la pasada temporada en el FC Andorra, donde alternó ambos costados ofensivos (es zurdo), la evolución del mercado le está acercando al Zaragoza conforme los pretendientes posibles en Primera, como Rayo Vallecano, Granada o Las Palmas, no terminan de consolidar sus propuestas.

El paso del tiempo y su manejo se han convertido así en los mejores aliados del Zaragoza por una pieza que Juan Carlos Cordero valora notablemente también en clave de futuro: a Germán Valera se le observa en el momento exacto de su carrera para explotar, y atarlo ahora podría ser el primer paso, gracias a las sinergias, hacia una relación más larga con un futbolista con contrato en el Atlético, en todo caso, hasta 2026.

Valera es, desde la pasada primavera, cuando se estableció el primer contacto entre el Zaragoza y el Atlético para analizar las posibles operaciones en el ámbito de las sinergias, uno de los nombres sobre la mesa de Juan Carlos Cordero, director deportivo que ya lo llevó al Tenerife con solo 18 años y le abrió la puerta del fútbol profesional. Sin embargo, el Atlético apenas le dio recorrido inicial a esta opción una vez concluyera la notable cesión del jugador en el FC Andorra: Valera priorizaba salir, esta vez, a Primera; el club colchonero entendía que ese era el siguiente paso natural en la progresión del jugador tras tres cesiones en Segunda (Tenerife, Real Sociedad B y Andorra); y, además, en Primera, el sueldo del jugador tenía mejor adecuación.

De ahí que el Zaragoza y sus propietarios, además del Atlético, ‘calentaran’ otros nombres más viables, como Carlos Martín, Mollejo, Santi Mouriño, el lateral izquierdo del filial Joel Arumí… Ahora, un par de meses después, Germán Valera sigue sin terminar de concretar una salida en Primera. Los posibles destinos no han terminado de dar el paso definitivo y el Zaragoza, en cuanto ha entendido que era su momento en el mercado, ha encendido la maquinaria para tratar de convencer al jugador.

Esta ‘montaña rusa’ en torno a Germán Valera durante los meses de junio y julio ha puesto al extremo murciano más a tiro que nunca del Zaragoza. Lo que hace unas semanas no se veía factible ahora lo es algo más. Por el camino hasta llegar a este punto, Juan Carlos Cordero ha peinado y negociado otras opciones para potenciar la banda derecha, como Jordi Mboula (Mallorca), Salvi (Rayo Vallecano) y principalmente Andrés Martín, sin perderle el ojo a otra opción muy difícil, el bético Juan Cruz.

Germán Valera es una opción que gusta a Escribá por su perfil zurdo y versátil. Su pie bueno es el izquierdo, pero se mueve mejor por la derecha, donde explota su desborde en regate y conducción, su desequilibrio en el uno contra uno, su producción ofensiva, sus movimientos profundos y su electricidad para salir por dentro. También puede jugar a pierna natural en la izquierda.

Las posturas con Valera están muy próximas y, aunque tiene opciones en Segunda en el Elche y el Valladolid, el Zaragoza observa la operación con más optimismo que nunca. Pero el Atlético, al igual que está sucediendo con Mollejo, no termina de dar el paso final. El club colchonero quiere encontrarle un destino en Primera por razones deportivas, pero también económicas: esos equipos pueden encargarse de un salario mayor. Como sucede con Mollejo, el Zaragoza se ha marcado unos topes que no quiere rebasar a la hora de asumir los porcentajes correspondientes en la cesión. Y en ese punto está ahora la negociación: el Atlético tiene problemas con el límite salarial de LaLiga y quiere aligerar todo lo posible la carga de sueldos de los jugadores cedidos. Esto explica por qué Mollejo no termina de salir, ni tampoco Germán Valera. Tanto uno como el otro se han caído de la gira de verano del Atlético de Madrid y se ejercitan desde ayer con el filial mientras se aclara sus respectivas situaciones.

German Valera Karabinaitė (su madre es lituana), nacido en marzo de 2002 en Molina de Segura (Murcia), ha sido internacional en las categorías inferiores de España, hasta la sub 21 -cuestión que, de llegar el Zaragoza, podría restarle tres o cuatro fechas-. El joven extremo inició su carrera en Archena, antes de marcharse a la cantera del Villarreal. Su proyección en el fútbol base murciano siempre fue muy comentada, cuestión que hace que Cordero lo conozca desde hace largo tiempo. Del Villarreal, salió al Atlético de Madrid con 16 años. En enero de 2020, llegó a debutar en Primera. Después, salió cedido en enero de 2021 al Tenerife; en la temporada 21-22 a la Real Sociedad B (llegó a jugar varios partidos también en el primer equipo), para salir el año pasado cedido de nuevo al FC Andorra, una vez que el club donostiarra no ejecutó una opción de compra de 4 millones de euros.

Andrés Martín y Juan Cruz

Paralelamente a Germán Valera, el Zaragoza tiene activada una negociación el Rayo Vallecano para incorporar a Andrés Martín. El versátil atacante andaluz, también zurdo, va salir del club madrileño, donde finaliza contrato en 2024, y Cordero realizó hace un par de semanas los primeros movimientos oficiales para tratar su incorporación. El Rayo, de momento, exige un traspaso en unas condiciones que el Zaragoza no acepta y eso ha mantenido esta operación en fase de bloqueo en los últimos días, al tiempo que Cordero empezaba a intensificar la vía Germán Valera y a mirar de reojo a lo que pueda pasar en el Betis con Juan Cruz.

El director deportivo, como avanzó a comienzos de mercado el periodista Ángel García, consultó por su situación y el Betis cerró la puerta a cualquier operación porque es un jugador, aún a día de hoy, en los planes de Pellegrini. No obstante, esta situación puede cambiar en la fase final del agosto si el club verdiblanco refuerza esa posición de atacante de banda. En ese caso, el Zaragoza estará atento si todavía no ha reclutado ningún futbolista para el puesto.