"Torrado fue un pionero, un adelantado a su tiempo"

"Torrado era un visionario, un pionero, un adelantado a su tiempo. Citaré una curiosidad para subrayar su carácter innovador: el primer equipo que calentó en el campo en el fútbol español fue el Real Zaragoza. Sí, algo que nos parece ahora tan habitual, no lo era en los años 70. Torrado había sido antes atleta. Él trasladó esos conocimientos al fútbol base del Real Zaragoza y después al primer equipo", subrayó Carlos Rojo, uno de los padres del fútbol de formación en el primer club aragonés y en la cantera aragonesa, evocando a José Luis Torrado Casal, que el pasado sábado falleció en Pontevedra a los 88 años de edad.

Pero Torrado era mucho más que un preparador físico. "Antes de introducirse en el mundo del fútbol, Torrado había sido atleta internacional. Sus conocimientos los pasó al fútbol. Además, era todo un personaje, pues era naturópata y masajista mundialmente conocido. Trataba no solo a los jugadores del Real Zaragoza: los mejores futbolistas de España venían a Zaragoza para ser tratados por Torrado. Fue un tiempo muy bonito", enfatizó Rojo.

Torrado había sido campeón de España de 400 metros en los años 50. Comenzó a ganar fama como recuperador después de tratar al atleta Miguel de la Quadra Salcedo. Su fama creció al recuperar de su grave lesión al jugador internacional de baloncesto Emiliano Rodríguez. Desde entonces comenzó a ser tildado como el Brujo, su alias definitivo y definitorio. Y como recuperador acudió con la delegación española a los Juegos Olímpicos de México 68, Múnich 72, Montreal 76, Moscú 80 y Los Ángeles 84. Se lo trajo Zalba a Zaragoza en 1971. El equipo del león saltó a Primera a la primera. Zalba fichó a Carriega como entrenador, otro gallego, y ya estaba Avelino Chaves, otro gallego más. Y el dicho del gallego en la escalera (no se sabe si sube o baja...), en Zaragoza no se cumplió: subió pero bien arriba el Real Zaragoza. Más alto que nunca: subcampeón de Liga en el curso 74-75. Por encima del Barça del Cruyff... No fue casualidad: en el ejercicio liguero anterior había sido tercero.

Un presidente sonriente (la suerte sonríe a los que sonríen...), un equipo de bandera en el campo (Violeta, Manolo González, Cacho Blanco, Javier Planas, García Castany, Nino Arrúa, Lobo Diarte...) y un tipo de los más singular (Torrado) que recuperaba a los jugadores con hierbas. Torrado se quedó en Zaragoza hasta 1980. Torrado, también llamado el Brujo... Unos de manera oficial, otros subrepticiamente, esto es, de extranjis, pero por su casa-sanatorio sita (o sito) en el número 126 del Coso, frente al hotel Ramiro I, pasó para sanar sus lesiones toda la élite del deporte español. En él, además de Carlos Rojo en la base, también confiaron Manolo Villanova y Boskov, que luego entrenaría al Real Madrid. Todo eran abrazos. Solo le pitaban cuando, antes que nadie lo hiciera, el Real Zaragoza fuera pionero hasta en calentar sobre el césped...