Toni Moya: "La clave de un ascenso es aguantar en los momentos complicados"

Toni Moya ya luce los colores blanco y azul del Real Zaragoza. El centrocampista se presentó en sociedad este viernes en La Romareda, en una atmósfera calurosa en el césped y en la grada, donde un centenar de aficionados le ha dado la bienvenida. Le acompañaron su agente Pablo García Quilón y su pareja, y, ante todo, resaltó conocer muy bien dónde viene: “Todos sabemos el club que es el Zaragoza. Es un histórico del fútbol español y lo que me ha impulsado a venir es el proyecto que se estaba haciendo, que creo que es muy bueno. Estoy deseando aportar mi granito de arena, empezar cuanto antes y poder ayudar a conseguir los objetivos”, señaló.

El futbolista, de 25 años, procede del Alavés, donde ascendió hace apenas 20 días. Ese ha sido su tiempo de vacaciones, porque no se quiere perder ni un día más de pretemporada porque le espera un centro del campo donde opositan Marc Aguado, Grau, Francho o Maikel Mesa. “Esa competitividad es lo que te hace mejorar. Cuanta más exista, es mejor para cada uno a nivel individual. Se puede ganar mucho como colectivo en ese sentido. Eso es lo que hace a un equipo”, indicó.

Sigue la línea de sus compañeros, como Maikel Mesa, no hay que fijarse metas a largo plazo. “Mi objetivo ahora mismo es empezar a entrenar cuanto antes y luego ya se irá viendo. Hay muchos objetivos durante una temporada, pero vamos a ir poco a poco. Primero vamos a pensar en la pretemporada y luego iremos viendo”, aclaró un jugador que aún saborea las mieles de un ascenso reciente. Conoce, puede decirse, el camino a Primera. “La Segunda División es muy complicada. Hay momentos en los que vas a estar bien y otros en los que no y tienes que saber aguantar. Lo más importante es aguantar en los momentos complicados”, señaló.

Toni Moya es un centrocampista completo, con recursos variado y adaptable a varios formatos tácticos en el centro del campo. “Me da más o menos igual, intento adaptarme a lo que el míster decida. Ya sea más atrás o en una posición más adelantada, intento dar el máximo y no tengo una posición preferida”.

Será Escribá, clave en esta operación, quien decida cuál es su sitio y lo que quiere de él. “Aún no he tenido la posibilidad de hablar con el entrenador, supongo que ya llegará ese momento cuando vaya a entrenar. Para venir me contaron que es un club que quería mejorar en la temporada y traer jugadores importantes como está haciendo. Todo lo que sea sumar y jugar todos en grupo será importante para la temporada”, finalizó.

El análisis de Cordero

A Toni Moya, le acompañaron el director general Raúl Sanllehí y el director deportivo Juan Carlos Cordero. Sanllehí lo introdujo de tal modo: "Con Toni completamos el póker", dijo en referencia a las presentaciones del jueves de Bakis, Mesa y Lecoeuche. A continuación, Cordero radiografió sus características: "Toni viene a completar los medios centro de la plantilla. Es un ‘8′ con fútbol de ataque, buena distribución y con buen cambio de orientación, una característica de la que carecíamos el año pasado. Tiene pase en largo y eso nos faltaba. También da buenas soluciones en tres cuartos de campo, tiene buen pie, disparo y personalidad. Además, es un especialista a balón parado. Sus cualidades y su compromiso nos van a venir muy bien. Quiero recalcar por último que sólo ha tenido 18 días de vacaciones y no ha querido tener más. Y eso es muy de agradecer”.