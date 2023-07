Sanllehí: "Si no tiene sentido hacer esa inversión en la Nueva Romareda, habrá que replantearlo con las administraciones"

De momento, el Real Zaragoza se desmarca de la decisión del Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (TACPA) que ha tumbado el proyecto de la nueva Romareda al estimar el recurso que presentó Podemos a los pliegos del proyecto, lo que pone en peligro los planes del club para construir el estadio y amenaza los plazos marcados para el Mundial de Fútbol de 2030. Raúl Sanllehí, director deportivo de la entidad, opinó sobre esa resolución en la presentación de los últimos fichajes, Maikel Mesa, Quentin Lecoeuche y Sinan Bakis. "Es un asunto ajeno al club. Lo miramos con interés. Nosotros ya presentamos un anteproyecto ciñéndonos a unos pliegos. Si eso cambia, y no tiene sentido hacer esa inversión, habrá que replantearlo con las administraciones para rehacer el plan de financiación", apuntó.

Sanllehí no quiso entrar en mayores valoraciones. “¿Decepcionados? No entro a valorar el juego político. Hemos intentado mantenernos al margen de disputas políticas. No son las nuestras. Representamos al RealZaragoza. Somos un club apolítico. Tenemos clara la relevancia del nuevo estadio", se limitó a decir.

Ese procedimiento se ha paralizado después de que Podemos acudiera al TACPA a principios de mayo para dirimir si era legal utilizar la fórmula de derecho de superficie para la construcción y explotación del estadio y los usos terciarios incorporados, cuando a su entender tendía que ser un contrato administrativo. El Ayuntamiento de Zaragoza ha comunicado que recurrirá la decisión del TACPA para seguir adelante con la Nueva Romareda.

El Zaragoza presentó en mayo un anteproyecto de construcción, desvelando el diseño del estadio, realizado por la firma Idom. La nueva Romareda acarreará una inversión de 140 millones de euros Sus fachadas serán cóncavas en las zonas norte y sur y convexas en la parte este y oeste, lo que hará que el campo sea "único y reconocible" y esté protegido frente al cierzo. Además, contará con una segunda piel que permitirá iluminar el exterior de blanco y azul y con una cubierta que alcanzará el 100% de las gradas. Será un espacio "continuo" y "sin aperturas" que destacará por su flexibilidad, ya que se podrá adaptar a las necesidades del equipo y de la ciudad, teniendo entre 2.200 y 4.100 butacas VIP -entre un 5% y un 10% del total, como ocurre en los estadios modernos- para ajustarse a las exigencias de las competiciones de La Liga y de todos aquellos partidos "singulares" que pudiera acoger.