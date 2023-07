Fran Escribá ya disfruta de Bakis

Bien cerca de Marc Aguado, uno de sus socios de la pasada temporada en el FC Andorra, Sinan Bakis ha comenzado a mover los pies y las piernas como futbolista del Real Zaragoza en su primer entrenamiento a las órdenes de Fran Escribá, después de que ayer se anunciara su fichaje.

Al esperado delantero, a quien se le ha impuesto ya la obligada misión de llenar de goles la mochila zaragocista, le esperaba un grupo al que aún le faltan por completar algunos controles médicos, razón por la que Escribá aún no ha tenido la plantilla al completo en esta semana de reinicio.

La pretemporada, de momento, va viento en popa, y la mañana de la Ciudad Deportiva ha amanecido con la imponente figura de Bakis, un futbolista con carrocería blindada, que ha completado su primera orden de trabajo en las filas aragonesas. Apenas se ha separado de Marc Aguado, con quien conversa en inglés, quizá por ello James Igbekeme ha sido otro de sus apoyos en estos primeros pasos en el nuevo vestuario. Apenas se ha dejado a los medios verlo en acción con la pelota, fruto de la restricción a solo 15 minutos de las sesiones de entrenamiento del primer equipo desde hace largo tiempo, pero sí se ha observado a un Bakis activo, sonriente y concentrado.

Bakis, en la Ciudad Deportiva Ruben Losada/FotografiArte

Al mediodía, será su turno de palabra, en la triple presentación programada por el club en la que se pondrán de largo, además de Bakis, los otros nuevos fichajes, Maikel Mesa y Quentin Lecoeuche. A las 13.00 se abrirán las puertas de La Romareda para que los aficionados acudan al campo a dar la bienvenida a sus nuevos futbolistas.

Bakis ya dejó ayer alguna pincelada de sus impresiones en una entrevista con los medios oficiales del club. “Hablé mucho con Juan Carlos (Cordero) y con Raúl (Sanllehí). Me encantó el proyecto del Real Zaragoza, también los aficionados en mi primer partido aquí, cuando vine con el Andorra. Y me gusta la ciudad, aunque no conozco mucho aún”, dijo. “Puedo aportar goles, claro, porque tengo muy buen disparo y voy bien de cabeza. También soy un delantero que puede jugar de espaldas a la portería, así que puedo aguantar la pelota”, se definió. “Este equipo tiene un gran potencial para dar buenos pasos y por eso estoy aquí. Estoy muy feliz y emocionado, me siento impaciente por jugar en nuestro estadio. Es el movimiento ideal para mí y para mi carrera”, añadió.