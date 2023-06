Pape Gueye se despide de Vada en las redes sociales

El próximo 30 de junio, justo dentro de tres semanas, el infructuoso paso de Pape Gueye por el Real Zaragoza tocará a su fin. Ese día, tal y como anunció el director deportivo del club, Juan Carlos Cordero, finalizará la cesión del jugador africano, cuyo paso por La Romareda no será muy recordado.

Consciente de que vive sus últimos días vinculado a la disciplina del Real Zaragoza, Gueye ha utilizado las redes sociales para despedirse este viernes de uno de sus grandes apoyos dentro del vestuario. Se trata del argentino Valentín Vada, que previsiblemente también abandonará el club en las próximas semanas.

‘I will miss you so much bro’ (Te voy a echar mucho de menos, hermano), ha escrito Gueye en su perfil de Instagram. En la imagen, ambos futbolistas aparecen durante un momento de pausa en un entrenamiento de esta temporada en la Ciudad Deportiva. Mientras el argentino Valentín Vada parece subsanar algún problema con la bota del pie derecho, el delantero senegalés conversa con su compañero agachado, en un día de visible calor.

Tras las primeras horas de publicación (la imagen se ha colgado a primera hora de este viernes), el post ya cuenta con más de 500 ‘likes’ en Instagram. Una red social donde Gueye, a pesar de su discreto papel en la plantilla aragonesa, sí ha compartido varias imágenes vinculadas con su club a lo largo de la temporada.

Además de las fotografías de su presentación, el ariete africano ha compartido las fotografías oficiales de distintos onces iniciales antes de comenzar el encuentro. Por ejemplo, las de los encuentros en Villarreal, Albacete o Granada, donde Gueye formó como titular.