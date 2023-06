El Oostende belga, harto de Pape Gueye por sus multas de tráfico en Zaragoza

En el Oostende no tienen muchas ganas de que regrese Pape Makhtar Gueye, pero sí su coche. Según informan diferentes periódicos belgas; como el generalista 'Het Nieuwsblad' o el regional 'KW', el club flamenco está muy “molesto” con el delantero cedido esta pasada temporada en el Real Zaragoza. La razón no es su rendimiento, su incapacidad para marcar un gol ni el fracaso de una operación con el sello de Miguel Torrecilla y Raúl Sanllehí; sino otra bien distinta: las multas de tráfico.

Tal y como relatan esas informaciones, el Oostende está recibiendo con regularidad multas de tráfico procedentes de España. Gueye conducía en Bélgica un Mercedes de color blanco que le ha acompañado en Zaragoza, su habitual medio de transporte, por ejemplo, a la Ciudad Deportiva. No utilizaba, en este sentido, un vehículo de cortesía de la firma colaboradora oficial del club, como otros compañeros. Ese automóvil con matrícula belga se ha convertido ahora en un quebradero de cabeza para el Oostende.

Pape Gueye, con su coche. Instagram

¿La razón? El coche está a nombre del club belga en régimen de ‘renting’ y no del futbolista, a quien se la entregó el Mercedes como parte de su remuneración. Ya en Bégica, Gueye protagonizó impagos de este tipo con las multas de tráfico, un comportamiento díscolo fuera del campo que fue una de las razones por las que se le puso en el mercado el pasado verano. Esas multas por infracciones de tráfico no han dejado de llegar a las oficinas del club aun con Gueye en España. Según las noticias belgas, el Oostende está trabajando con su departamento legal para tratar de devolver el coche a Bélgica, aunque no es sencillo porque el Mercedes solo podrían ser repatriado si está involucrado en algún accidente.

El Oostende cedió el pasado mes de agosto a Gueye al Real Zaragoza en una compleja operación. El club aragonés se comprometió a pagar 3 millones de euros si ascendía a Primera División, una opción obligatoria que ahora no tendrá que ejecutar.

El senegalés conformaba una terna con otros delanteros a la que la dirección deportiva puso esos días bajo estudio y valoración antes de decidir un candidato final con el que negociar. Torrecilla se decantó por Gueye y así se lo trasladó a Sanllehí, quien activaría ya la operación con todas las partes implicadas: los dueños del Zaragoza, los dirigentes del Oostende y el agente del futbolista, Florian Laurent, con quien durante el verano ya se habían mantenido conversaciones al representar también a Simón Banza.

Darle forma a la operación fue una obra de ingeniería, pues el Oostende reclamaba un traspaso al que el Zaragoza no podía hacer frente. Fue entonces cuando, ahora sí, intervino la propiedad del club. El acuerdo final se cerró, tal y como informó Raúl Sanllehí, en una cesión de una temporada con una opción de compra de obligada ejecución por parte del Zaragoza en caso de ascenso a Primera. En caso de no ascenso, el futuro de Gueye quedaba en manos de alguno de los clubes de la multipropiedad en la que se integra el Real Zaragoza. Para el club aragonés, de momento, Gueye ya ha dejado de ser un problema, para serlo ahora de otros.