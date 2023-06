El Deportivo Aragón anuncia la marcha de varios emblemas de la cantera

De una tacada, el Deportivo Aragón anunció este viernes las salidas de Javi Hernández, Iván Castillo, Raúl Rubio, Jorge Rastrojo, Javi Bernal, Saturday y Tassembedo, quienes la próxima temporada no formarán parte del proyecto en la Segunda RFEF.

Hernández era actualmente el capitán del equipo que entrena Emilio Larraz, y es que el defensa lleva toda una vida en la cantera del Real Zaragoza, en la que ingresó cuando solo era un niño.

De ahí que el club haya tenido el detalle de publicar una fotografía comparando el momento de su llegada a la Ciudad Deportiva con el actual, cuando se marcha como uno de los jugadores más respetados por su dedicación al club.

Del mismo modo, el club también ha publicado imágenes del antes y el después de Castillo, otro futbolista que lleva más de una década (13 años concretamente) en la casa.

"Me voy orgulloso porque siempre lo he dado todo. Y también me siento un privilegiado por vestir esta camiseta durante todos años. Allá donde vaya, siempre será un zaragocista más", ha escrito el propio Castillo en su perfil de Twitter.

"Siempre me he sentido muy querido, y por ello quería darle las gracias a todas las personas con las que he compartido vestuario. Me llevo amigos para toda la vida", completa el mensaje publicado en las redes sociales.

"Ejemplo de compañero en todo momento", responde la cuenta oficial del Real Zaragoza.