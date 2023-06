Lluís López: "Me hacía ilusión seguir en el Real Zaragoza"

Con una acción de comunicación sobredimensionada en las redes sociales y sus canales oficiales, el Real Zaragoza anunció la renovación de Lluís López hasta el 30 de junio de 2025. Acuerdo que ya anticipó la pasada semana Juan Carlos Cordero. El director deportivo, precisamente, fue el gran ausente al lado de su apuesta, y la de Fran Escribá, para la configuración de la línea defensiva del Real Zaragoza de la próxima temporada. No acompañó Cordero al central de 26 años en la rueda de prensa en la que desveló su felicidad por este nuevo acuerdo, que le supone una mejora de sus condiciones respecto al que firmó hace dos temporadas. “Estoy muy contento, me hacía especial ilusión seguir en este club. Tanto para mí como para mi familia es algo ilusionante y queríamos seguir viviendo esta experiencia", señaló el futbolista catalán, que ha jugado en el Zaragoza 64 partidos oficiales en sus dos años desde que llegó en verano de 2021 procedente del Espanyol.

El club -Cordero ya lo fichó para el Tenerife- ha puesto así en valor el rol adquirido por Lluis López en los últimos meses, periodo en el que ha asaltado la titularidad y se ha afianzado en ella al tiempo que el canterano zaragocista e internacional sub 21 Alejandro Francés se ha tambaleado de ella. Ve así Lluís López reconocido lo que el club entiende como una progresión en relevancia y rendimiento, por mucho que su fútbol defensivo aún presente ciertas fisuras e inconsistencia, especialmente en el área propia, como se observó en los dos últimos goles encajados por el Real Zaragoza en la temporada, frente a Ibiza o Cartagena. “Mi primera intención era quedarme aquí y el club quería que me quedara”, señaló Lluís, quien reconoció que la negociación ha sido larga. “Ha llevado mucho tiempo. Empezamos a hablar hacer tres o cuatro meses”, indicó.

El futbolista del Real Zaragoza remarcó que ha encontrado el contexto ideal para crecer. "Estoy muy a gusto, ha sido un año muy bueno para mí y tenía claro que quería seguir aquí. En Zaragoza he encontrado esos valores y ese sentimiento que me identifica con la familia zaragocista. Tanto mi familia como yo estamos muy orgullosos de formar parte de esto", aseguró el defensa central.

Lluís López apuntó, a continuación sus objetivos: "Estoy aquí para mejorar e intentar ayudar al equipo en todo lo que pueda. El primer año no tuve continuidad pero este año he dado un paso adelante y he tenido muchos más minutos. En los siguientes años espero hacerlo igual o mejor y poder aportar todo lo que pueda al equipo", señaló este lunes en la sala de prensa de La Romareda.

López indicó que el “balance es muy positivo” de la temporada recién concluida, subrayando el salto dado desde la llegada de Fran Escribá: “Todo el trabajo de la temporada tuvo sus frutos al final”. Sobre las aspiraciones de ascenso, destacó: "La Segunda División es una categoría muy complicada en la que cuesta mucho ganar. Tenemos que ir paso a paso, planificar bien la pretemporada y llegar con energía e ilusión al curso. Y a partir de ahí ir paso a paso e intentar hacerlo lo mejor posible".