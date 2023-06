Manu Molina quiere quedarse en el Zaragoza

Juan Carlos Cordero deberá solucionar durante el mes de junio el futuro de futbolistas con contrato en vigor a los que no se les adjudica billete para la próxima plantilla. Son los casos de Jairo Quinteros, Manu Molina o Eugeni Valderrama. El club aún no les ha comunicado ninguna decisión oficial, pero tiene previsto hacerlo en las próximas semanas. Uno de ellos, Manu Molina, apuntó este domingo por la mañana que su voluntad es no salir.

"Estoy tranquilo: en lo personal no ha sido mi mejor año pero quiero quedarme aquí y ayudar al Zaragoza. Espero que sea mi año. Yo tengo otro año de contrato y quiero cumplirlo", señaló el centrocampista. "Estamos tranquilos y de vacaciones. Me he quedado aquí en Zaragoza por el tema del colegio de la niña pero ahora me marcharé para casa, quiero desconectar y preparar el año que viene, que será bonito", aseguró en declaraciones a Aragón Deporte realizadas en ‘Urban Sport’ en un torneo de pádel en beneficio de ARAELA al que acudió junto a otros jugadores del Real Zaragoza como Puche y Francho Serrano.

Las palabras de Manu Molina, su posición de fuerza al tener aún contrato en vigor, le marcan al Zaragoza el camino hacia cómo puede resolverse su salida: una desvinculación negociada a cambio de una contraprestación económica, pues difícilmente el futbolista va a agilizarse la búsqueda de un nuevo equipo (Cartagena y Tenerife ya lo quisieron en el pasado mes de enero) por su propia iniciativa. Todo apunta a que deberá ser Juan Carlos Cordero quien dé ese paso. Un escenario parecido se contempla en los demás casos similares, como Sabin Merino, Igbekeme, Jairo Quinteros y Eugeni Valderrama, quienes, aún con años de contrato, tienen ahora previsto iniciar la pretemporada con el Real Zaragoza el próximo 3 de julio.