España convoca a Alejandro Francés para preparar el Europeo sub 21

Alejandro Francés, pese a todas las dificultades sufridas esta temporada en el Real Zaragoza, ha visto reconocida su proyección y está en la lista de 27 futbolistas publicada este viernes por Santi Denia con la que España afrontará el Campeonato de Europa sub 21 que se celebra en Rumanía y Georgia desde el 21 de junio al 8 de julio. El defensa central aragonés sigue así su escalada dentro de las estructuras de base de la selección, con la que ya acudió a la Copa del Mundo sub 17, fue fijo en categoría sub 18 y ha tenido presencia regular en las dos últimas temporadas con la sub 21 de Luis de la Fuente, con quien ya acudió a este mismo torneo en su edición de 2021, con tan solo 18 años.

El Europeo sub 21 y la posibilidad de ganarse el pasaporte para los próximos Juegos Olímpicos de París en 2024. No le acompañará finalmente Iván Azón, delantero del Real Zaragoza que estaba también inscrito en la lista preliminar del seleccionador. Sus opciones eran menores, pero, en todo caso, su presencia como candidato pone también en valor su potencial y consideración dentro del sistema de técnicos del fútbol formativo de la RFEF. Tampoco ha sido un año sencillo para él por causa de las lesiones y no ha estado en todo el año en dinámica de la selección. Delanteros como Sergio Camello y Abel Ruiz le han ganado el puesto, además del sorprendente Juanmi Latasa (Getafe), sin apenas continuidad en todo el año y que ha sido citado por delante de Raúl García del Haro (Mirandés), segundo máximo goleador en Segunda esta temporada y gran revelación del curso.

Francés tampoco había jugado esta temporada con sub 21. En la convocatoria de septiembre porque estaba lesionado del codo. Y en marzo porque la suplencia en el Zaragoza le pasó factura a un futbolista que, con la sub 21, suma un total de 9 partidos.

La lista de Santi Denia, en previsión a posibles lesiones en cualquier línea del equipo durante la puesta a punto hacia el torneo, es de 27 futbolistas, por lo que antes del viaje a Rumanía el seleccionador deberá realizar cuatro descartes. En esta convocatoria, hay cinco centrales. Alejandro Francés y cuatro más: Jon Pacheco (Real Sociedad), Hugo Guillamón (Valencia) Mario Gila (Lazio) y Aitor Paredes (Athletic Club). En el entorno de la selección se consideran fijos a Pacheco y Guillamón, por lo que hay tres aspirantes a dos plazas. Aitor Paredes apenas ha tenido continuidad en toda la temporada salvo en el mes final del Athletic, cuando se ha colado en la titularidad en los últimos seis partidos. Tampoco ha tenido continuidad Mario Gila en la Serie A, donde solo ha jugado cuatro partidos. De hecho, no juega desde noviembre con el Lazio en liga y su último encuentro fue, precisamente, en la convocatoria de marzo de la selección sub 21. Gila es el principal candidato ha quedarse fuera de la lista definitiva de 21 jugadores.

Alejandro Francés se incorporará en los próximos días a la concentración del equipo en las instalaciones de Las Rozas. El día 13 de junio está programado el único amistoso de preparación, contra México, una semana antes del debut en el Europeo el día 21 contra Rumanía en el Steaua Stadium de Bucarest. España viajará el día 18 y está encuadrada en el grupo B y se enfrentará, además, a Croacia (24 de junio) y Ucrania (27 de junio).

De entrar España en el cuadro final y prolongarse su vida en el torneo en el que buscará su sexto título; Alejandro Francés verá afectado su periodo vacacional y su programa de pretemporada con el Real Zaragoza si finalmente acude a la cita. La final se juega el 8 de julio y el Zaragoza se pone en marcha el 3, por que el seguramente el defensa central se incorporaría a las órdenes de Escribá más tarde que el resto de sus compañeros.