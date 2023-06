Azón y Francés, atentos a la lista de España para el Europeo sub 21

Iván Azón y Alejandro Francés conocerán este viernes por la mañana si forman parte de la convocatoria de la selección española sub 21 para el Campeonato de Europa de la categoría que se juega en Georgia y Rumanía del 21 de junio al 8 de julio. Ambos futbolistas del Real Zaragoza están incluidos en la lista preliminar del seleccionador Santi Denia de la que saldrá la configuración definitiva de un equipo que busca clasificarse para los Juegos Olímpicos del próximo verano en París.

Francés, pese a la pérdida de minutos en los últimos meses, aún conserva opciones de entrar en la lista final después de que se cayera de la citación del pasado mes de marzo, en la primera lista de Santi Denia después de la promoción de Luis de la Fuente a la absoluta. El defensa central del Real Zaragoza fue un fijo durante la fase de clasificación para De la Fuente y es un futbolista muy bien valorado por los técnicos de la Federación. Francés fue incluido en marzo en el once de oro del Fútbol Draft sobre las mejores promesas del fútbol español, compartiendo eje defensivo con Rafael Marín (Real Madrid) y equipo con estrellas como Alejandro Baldé, Ansu Fati, Pedri (Barcelona) y otros talentos como Nico Williams (Athletic) o Gabi Veiga (Celta).

Para esta convocatoria, Guillamón (Valencia) se intuye fijo, y Francés se juega el puesto con los centrales Pacheco (Real Sociedad), Mario Gila (Lazio), Víctor Chust (Cádiz), Aitor Paredes (Athletic).

Menos opciones tiene Iván Azón, quien este año no ha entrado en convocatorias internacionales debido a su espiral de lesiones. No obstante, es un tipo de delantero en el que la sub 21 tiene carencias en ese perfil, de ahí que siga estando en los planes preliminares de Santi Denia. Camello (Rayo Vallecano), Abel Ruiz (Braga) y Karrikaburu (Leganés) son otros delanteros con opciones.

España sub 21 debutará el próximo día 21 contra Rumania en el primer partido del Grupo B, en el que también están Croacia y Ucrania como rivales.

De ser convocados para el torneo, tanto Francés como Azón verán modificado su periodo de vacaciones con el Real Zaragoza. En caso de llegar a los últimos partidos -la final es el 8 de julio-, se incorporarán más tarde al comienzo de la pretemporada de Fran Escribá, prevista para el 3 de julio.