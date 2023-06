Cordero: "Nos marcamos el objetivo de estar entre los mejores"

Juan Carlos Cordero optó por un mensaje prudente, contemporizado y realista a la hora de establecer las posiciones del Real Zaragoza en el mercado que ahora arranca y de formular las aspiraciones para la próxima temporada. Cordero señaló que “la idea es mejorar y ser más competitivos con jugadores en varios puestos” y que “van a tener que venir bastantes futbolistas y en muchas demarcaciones”.

En este sentido, reconoció que la temporada aún sigue en curso para varios equipos -en Primera y en la promoción de ascenso-, dando a entender que el Real Zaragoza mira hacia ese mercado. “No voy a tener prisa por firmar. Marcar un número de fichajes ahora es aventurarse. Se van a dar pasos pero con cuidado”, recalcó el director deportivo.”

“No sabemos aún el límite salarial que tendremos ni las salidas que se darán. Mi idea es llegar a acuerdos para que salgan algunos, pero sin que se penalice el límite, por lo que en algunos casos habrá que esperar hasta el final. Será una batalla en un mercado en el que cada uno mira por sí mismo. La premisa es que queremos futbolistas de mayor nivel físico y talento, con velocidad, laterales que defiendan bien y ataquen, tres porteros competitivos...”, añadió.

Cordero admitió que las sinergias con otros clubes vinculados al grupo inversor propiedad del Real Zaragoza pueden volver a tener influencia en el diseño de la plantilla como en el curso pasado con las llegadas de Mollejo, Gueye, Simeone o Quinteros y la salida de Sabin Merino. “En un mercado tan complicado hay que intentar aprovecharse de los mejores con tus bazas. Me gusta tener futbolistas en propiedad para varios años y mezclarlo con cesiones interesantes, pero luego el mercado nos dirá hacía dónde iremos. Quiero una plantilla lo más parecida al estilo del entrenador”, recalcó.

Cordero evitó levantarle las expectativas al equipo de cara al próximo año más allá de lo conveniente. No se dejó, en este sentido, llevar por mensajes de entusiasmo. No quiso mencionar la palabra "ascenso". “Va a ser la undécima temporada en Segunda y de mí no se va a escuchar esa palabra. Me hago eco de las palabras de Zapater, si me lo permite. Sin tener una plantilla definida y con tres meses de mercado no se puede marcar un objetivo. En Pilares no hay que pedir ya la cabeza del entrenador y que un empate no valga. Sí que marcamos el objetivo de estar entre los mejores, de intentar ilusionar y mi obligación es la de tener una plantilla que lo haga. Lo primero, lograr los 50 puntos, después, el playoff y el ascenso", aseguró el director deportivo del Real Zaragoza.

Cordero indicó su deseo de que la plantilla esté avanzada mediada la pretemporada, con ocasión de la concentración en Pinatar Arena, pero sin marcarse plazos fijos. “Me gustaría que el entrenador pudiera trabajar con la plantilla lo más completa posible en la concentración en el Pinatar Arena. El grueso de la plantilla querría tenerla cuanto antes, pero sé que todo irá hasta el final del mercado”, afirmó.