Bermejo y Jair pasarán sus vacaciones de verano lesionados

Sergio Bermejo y Jair Amador, mediapunta y defensa central, respectivamente, del Real Zaragoza, van a pasar sus vacaciones de verano lesionados. Ambos sufren sendas roturas musculares en el muslo y requerirán de varias semanas de tratamiento fisioterapéutico y médico hasta su rehabilitación.

Bermejo se lastimó en Ibiza, antes de la media hora del penúltimo partido de liga, el día 20. Y Jair lo hizo en los últimos instantes del duelo que puso fin al torneo, frente al Tenerife en La Romareda, el pasado viernes.

El madrileño sufrió una rotura en la zona isquiotibial de la pierna izquierda en el estadio de Can Misses al hacer mal un control, previo resbalón sobre el césped, que le afecta al músculo y también a la inserción del tendón. Una lesión de grado medio, no leve, de la que no hay parte médico. El hecho de que la liga se haya terminado y, por lo tanto, estos daños físicos no afecten en nada al día a día competitivo del equipo, ha hecho que se hayan quedado ocultos en segundo plano (aunque Bermejo, naturalmente, no estuvo en el último partido frente a Tenerife). El '10' zaragocista tuvo que ser sustituido por Puche en el minuto 29 de ese choque en la isla balear que acabó con derrota por 1-0 de los blanquillos.

El luso-caboverdiano, por su parte, sintió la pedrada en la zona posterior del muslo afectado cuando el partido frente al Tenerife ya se acababa, en el minuto 75, y cayó al suelo pidiendo el cambio, que se hizo de inmediato con la entrada de Francés. Tampoco se ha emitido reseña oficial del alcance del problema por parte del club. Jair ya venía renqueante desde la semana anterior y, de hecho, fue baja de última hora en la expedición que viajó a Ibiza por quejarse ya de molestias que han terminado derivando en una lesión consumada.

La plantilla del nuevo proyecto tiene previsto volver a Zaragoza el 3 de julio para reanudar las rutinas, con el inicio de la pretemporada previa ejecución de los reconocimientos médicos y pruebas antropométricas de rigor. Serán, por lo tanto, 38 días de vacaciones oficiales para quienes regresen al vestuario en el arranque del curso 23-24, que no serán todos, ni mucho menos. Son cinco semanas de parón total.

Es posible que Jair, para entonces, ya esté recuperado, aunque nada se sabe del grado de su daño. Más difícil lo tendrá Bermejo, como ya dejó entrever el propio entrenador, Fran Escribá, en la rueda de prensa definitiva de esta temporada: "La lesión de Sergio va a fastidiarle un poco el verano, pero esta gente (los que se marchan lesionados) suele volver muy bien, ya que se toman el trabajo diario en las vacaciones más en serio que el resto; y Bermejo lo va a hacer», dijo el técnico.

Bermejo ya sufrió una dolencia de este tipo en el último partido de la primera vuelta, en Leganés, justo antes del parón de Navidad. Entonces fueron 6 semanas de ausencia, perdiéndose cuatro partidos en el inicio de la segunda fase del campeonato.