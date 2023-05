Escribá: "Sé que voy a tener mejor equipo al año que viene"

Como era de esperar, la penúltima rueda de prensa de Fran Escribá -la última se producirá este viernes después del partido ante el Tenerife- fue encaminada al adiós de Alberto Zapater, pero también hubo importantes alusiones a la nueva temporada, al proyecto que hace semanas que viene ideando Juan Carlos Cordero con el beneplácito del técnico valenciano.

“El primer error sería hablar de ascenso. Esa palabra solo la puedan pronunciar los tres equipos que bajen. Después hay un grupo de clubes que debemos pensar en hacer bien las cosas para estar ahí. Si nosotros lo conseguimos, la temporada será buena”, ha señalado Escribá, “ilusionado” con las primeras reuniones mantenidas con el director deportivo.

“Juan Carlos Cordero conoce muy bien la categoría, tiene experiencia, y ha venido con la misma idea que yo: que este club siga creciendo hasta donde podamos. En las últimas semanas nos hemos visto muchas veces y sé que vamos a tener mejor plantilla que este año. Vamos a tener mejor equipo y después veremos hasta dónde podemos llegar”, ha proseguido el míster zaragocista, antes de incidir en las carencias que tiene su actual plantel.

“Se puede mejorar casi toda plantilla”, ha reconocido, haciendo hincapié en la presencia física y en el talento individual. “Solo hay que ver los córneres; nuestros marcadores suelen tener medio palmo menos que los rivales, y eso es muy importante en el fútbol actual”, ha dicho, refiriéndose después a la necesidad de contratar más jugadores con calidad.

Esa es la línea en la que vienen avanzando Escribá y Cordero. La pauta que regirá una revolución que, por el momento, no ha tratado nombres propios. “Juan Carlos y yo hemos hablado poco de jugadores individuales. Se habló sobre Jair, Lluís López y, evidentemente de Zapater; pero todavía no nos hemos sentado para ver qué hacemos con el resto. Le pasé un informe de lo que creía que necesitábamos, pero no hemos decidido quiénes siguen”, ha precisado el técnico del Real Zaragoza.