El Real Zaragoza debería poner la rueda de prensa de Alberto Zapater a los chavales de la Ciudad Deportiva. Entera, de principio a fin. En agosto, cuando empiece la pretemporada, todos los jugadores que ese año vayan a vestir la camiseta con el escudo del león deberían ver estos casi 40 minutos de puro zaragocismo. El capitán dio ayer un ejemplo de lo que es sentir una camiseta. De lo que significa servir a un club por encima de todas las cosas. De lo que es amar al colectivo por encima de lo individual.

La pregunta es clara y directa: ¿Debería haber seguido Alberto Zapater un año más? La respuesta es complicada y seguramente varía en función del ángulo desde el que se aborde –y de la persona que responda–. Lo que nadie puede negar es que pérdidas como estas dentro de un vestuario son brutales. Dio gusto oir a Zapater ayer. Contó que a los canteranos que suben al primer equipo y ya llevan una semana entrenando les coge por la pechera y les dice algo así como: "Oye, zagal, ya no estás entrenando como el primer día. O te comes el césped en cada ‘entreno’ o aquí no tienes nada que hacer". Eso es un intangible que no se ve en el partido de los domingos, pero que para un equipo es fundamental. Si alguien se quiere postular para liderar el vestuario zaragocista de aquí a la próxima década, ya tiene en quién fijarse.