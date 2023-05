La revolución que prepara Cordero en el Real Zaragoza

Un mínimo de 11 y un máximo de hasta 14 caras nuevas contempla la reforma integral programada por Juan Carlos Cordero y Fran Escribá para el Real Zaragoza de la próxima temporada. Una revolución radical, con todas las letras. La plantilla sufrirá una profunda remodelación estructural y específica: cambiarán todas las líneas y demarcaciones, pero además lo harán con nuevas características posicionales, promoviendo así otros perfiles técnicos, tácticos y físicos de futbolistas.

También con una apuesta por jugadores con más recorrido, con buena experiencia en la categoría o en escenarios competitivos exigentes. La planificación está enfocada a que Fran Escribá tenga una plantilla más manejable en el día a día y más reducida que en el curso actual, en el que el Zaragoza ha tenido las 25 fichas del primer equipo cubiertas, además de jugadores con dorsal y licencia del filial que han estado en dinámica del primer equipo, como Mollejo, Luna, Pau Sans o Dani Rebollo. En este sentido, la intención del club es componer un grupo de alrededor de 24 jugadores, considerando que en el fútbol actual de los cinco cambios y de las convocatorias de hasta 23 jugadores requieren mayores profundidades de plantilla.

Como el mercado de verano es un organismo vivo, cambiante y dinámico; el número total de altas no está definido. No tiene una cifra final. Cordero gestiona un bosquejo general de prioridades, de puestos de obligado fortalecimiento y mejora. Pero la cantidad de fichajes está abierta y condicionada por posibles salidas, posibles cedidos que continúen, o posibles necesidades, o incluso oportunidades, que puedan detectarse en el desarrollo de la pretemporada.

El punto de partida es una docena de refuerzos: un portero, uno o dos centrales (en función de salidas), un lateral izquierdo, dos mediocentros, tres extremos y dos delanteros. Y una incorporación ya atada: el regreso de Marc Aguado de su cesión al Andorra para formar parte de la nómina de mediocentros de la plantilla.

Hay posiciones, no obstante, supeditadas a los movimientos que puedan producirse. El lateral derecho no es hoy una prioridad, pero puede serlo en función de si Gámez sigue o sale. En la zona de centrales, está en negociaciones para continuar Lluis López. Si firma, con él, Francés y Jair, el Zaragoza tendría tres centrales. La idea es firmar uno, con el uruguayo Santiago Mouriño (Racing de Montevideo) como opción destacada si lo ficha el Atlético y lo cede. Sin embargo, el club podría fomentar un traspaso de Francés. En ese caso, iría a por un segundo central, lo mismo si Lluís López no acepta las condiciones de renovación presentadas.

El fichaje de un lateral izquierdo para completar la posición junto a Nieto es una prioridad. Como lo es la portería, donde el Zaragoza tiene muy avanzado a Rubén Yáñez una vez se desligue del Málaga por el descenso. En el mediocampo, se une Marc Aguado. Además, se busca un pivote y un centrocampista de otras características para conformar un quintento con Francho Serrano y Jaume Grau.

En los extremos -mediapuntas de banda, el Zaragoza solo tiene fijo a Bermejo. Al club y a Escribá les gustaría seguir contando con Bebé, pero su continuidad es muy difícil por cuestiones salariales. Si siguiera, se ficharían dos extremos; si no es así, el Zaragoza buscará un tercero. En principio, uno para la derecha y dos para la izquierda, aunque se primará la polivalencia y la diferenciación de perfiles en esos puestos. Dani Ojeda (Ponferradina) es uno de los jugadores con oferta y por los que está pujando Cordero para esos roles.

En la delantera, el número de refuerzos puede fluctuar entre dos y tres. Es fijo Azón, y la idea con Pau Sans es que no tenga dorsal del primer equipo aunque esté en su dinámica. El club valora la continuidad de Mollejo, para lo que es necesario un acuerdo a tres bandas con el Atlético de Madrid. Una opción es que el jugador siga en propiedad, integrando el año de contrato que le queda en el club colchonero -que se guardaría un porcentaje elevado de sus derechos- en un acuerdo de varias temporadas con el Zaragoza y bonificaciones por ascenso.

Si sigue Mollejo, futbolista versátil para todo el ataque, se ficharían dos delanteros, siempre y cuando se confirme la salida de Giuliano Simeone, a quien se le quiere extender una temporada más la cesión desde el Atlético, pero con escasas posibilidades ante el interés de equipos de Primera. Para el ataque, Cordero tiene la mirilla puesta en Sinan Bakis (Andorra) y Carlos Martín (Atlético).