El Atlético de San Luis confirma la salida de Sabin Merino

El futuro de Sabin Merino no seguirá ligado al Atlético de San Luis. El delantero vasco propiedad del Real Zaragoza, donde aún le restan dos temporadas más de contrato, ha recibido la confirmación oficial del club mexicano en el que ha jugado cedido esta temporada de que no entra en los planes de futuro, poniendo fin así a su etapa en esta sucursal mexicana del Atlético de Madrid. Sabin Merino, de este modo, debe regresar a la disciplina del Real Zaragoza, aunque el club aragonés ya le trasladó hace un par de meses que lo conveniente era encontrar una nueva fórmula de salida porque no figuraba en el boceto de plantilla de Juan Carlos Cordero para la próxima temporada.

La intención del Real Zaragoza es que, en la medida de lo posible, Sabin Merino, de 32 años y contrato hasta el 30 de junio de 2025, encuentre un nuevo equipo antes del comienzo de la pretemporada. La fórmula dependerá de las ofertas que pueda tener el jugador después de su discreto paso por el Atlético de San Luis, por lo que la vía de las sinergias parece ya agotada. Un acuerdo de rescisión o una cesión son los escenarios que se barajan en este sentido.

En el caso de que Sabin Merino y el Real Zaragoza no encuentren una solución en las primeras semanas de mercado, el jugador deberá integrarse como uno más en la dinámica de pretemporada del próximo curso.

El delantero podría tener opciones en el fútbol mexicano, donde su nombre tiene mercado, pero también se le puede abrir la vía del Amorebieta, en caso de que el conjunto vasco ascienda y regrese a Segunda División.

Sabin Merino salió el pasado mes de junio al Atlético de San Luis en una operación en la que las las sinergias con la entidad mexicana, vinculada con el Atlético de Madrid, resultaron fundamentales para encontrar acomodo el pasado verano a un delantero que no tenía espacio en el Real Zaragoza de esta temporada y que tenía comprometido un sueldo alto, con un impacto estratégico negativo en la masa salarial a la hora de tener margen para confeccionar la plantilla.

Con un rápido acuerdo, el club aragonés le encontró una salida que satisfizo a todas las partes, desde el punto de vista económico y deportivo. Ahora, el Zaragoza deberá solventar este asunto de nuevo: un jugador devaluado en lo deportivo con un coste salarial que limita la capacidad de maniobra del club en el nuevo mercado.

En total, en México, entre los torneos Clausura y Apertura, ha disputado 23 partidos, con dos goles, aunque casi todos ellos con un papel de revulsivo en las segundas partes del Atlético de San Luis.