Nieto: "Ilusión es la palabra que define la temporada que viene"

Carlos Nieto, lateral izquierdo del Real Zaragoza está a punto de concluir su quinta campaña consecutiva en el primer equipo, aunque desde el filial ya había jugado esporádicamente en otras dos, desde su debut en 2014 siendo juvenil. Acaba de cumplir 27 años y es uno de los canteranos veteranos, solo superado por el capitán, Alberto Zapater. Este martes fue el portavoz de un vestuario ya calmado, relajado, en un final de liga que ha sido mucho más tranquilo de lo que se preveía hace solo dos meses, cuando el equipo estaba metido de lleno en la pelea por la permanencia y el riesgo del descenso.

"Nos sentó muy bien ganarle al Cartagena. Veníamos de una derrota muy dolorosa en Oviedo. Ahora estamos centrados en ganar los dos partidos que nos quedan para terminar lo más arriba posible en la tabla y marcharnos de vacaciones en plena progresión", comenzó destacando el zaragozano.

Nieto va a ser de los pocos en la plantilla que tenga continuidad asegurada de cara al remozado proyecto que aguarda para el año que viene. Así se plantea ese horizonte nuevo: "El entrenador me ha dado confianza, disfruto en el campo y mi objetivo es seguir en el once inicial. Ahora, la palabra es ilusión. La temporada que viene es ilusionante. Es momento de trabajar y tener paciencia. Habrá que ir poco a poco creando un gran grupo. Yo quiero ser lo más importante posible en ese nuevo equipo. Hay muchas variables en el fútbol y, desde mi ambición, quiero competir para ser lo más útil que pueda", dijo el aragonés.

Nieto empezó no jugando en este curso. Pareció descarrilar durante una primera vuelta aparcado en el ostracismo tras la llegada de Fuentes. Con esfuerzo y talante callado le ha dado la vuelta a semejante panorama. Y el final del curso está en las antípodas de aquel duro inicio. "Este momento bueno de forma mío se puede asemejar al de hace cuatro temporadas con Víctor Fernández. Cuando tienen minutos, coges confianza. No hay más trucos. Así es como se adquiere la forma. Me recuerda en cierto modo a aquel año, en el que disfruté mucho", subrayó el canterano.

A Nieto se le ha preguntado por el caso Zapater. Ese anómalo momento que está viviendo el gran capitán, a solo 10 días de la finalización de la temporada y sin saber aún si va a continuar o no el año que viene en el equipo. Un hecho que, en las entrañas del vestuario, es la comidilla de muchos componentes de la plantilla hace semanas. "Alberto Zapater es un profesional, un ejemplo de zaragocismo. Él está centrado en terminar la liga igual de bien que ha estado todo el año. A partir de ahí, poco más puedo decir. Él y el club se entenderán", respondió escueta pero directamente Nieto.

Por último, se refirió al partido del sábado en Can Misses contra el descendido Ibiza, en la penúltima cita del torneo, un partido totalmente descafeinado. "Ayer vimos al Ibiza y el Levante no le pudo ganar. Estamos en una liga muy igualada todo el año. Tendremos que ir el sábado allí sabiendo que nuestra misión es ganar los dos partidos que faltan. Pero va a ser difícil porque el Ibiza, en su último partido en casa, seguro que se quiere despedir con una victoria. Sus jugadores se están jugando su futuro y querrán hacer un buen partido para estar la temporada que viene en un sitio mejor", concluyó acudiendo al argot de los tópicos.