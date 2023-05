Escribá: "Es un partido de mucha entrega y esfuerzo, estoy satisfecho"

Fran Escribá era este sábado un hombre feliz. No solo por la victoria, que certificaba matemáticamente la permanencia en Segunda División, sino por el grado de «motivación» que mostró su plantilla sobre el césped de La Romareda. «Aunque el Cartagena sí tuviera un objetivo mayor y el nuestro fuera ganar, nunca podía verse un equipo más motivado que el nuestro. Además, hemos recuperado la seguridad defensiva, también estoy muy contento por esto», manifestó el entrenador del Real Zaragoza.

El técnico se mostró «muy satisfecho» por la «entrega», el «esfuerzo» y el «gran trabajo» que cuajaron todos sus jugadores. Pero, en su discurso, Escribá sí hizo algunas excepciones. Por ejemplo, en el caso de Bebé. El extremo caboverdiano volvió a poner ayer de manifiesto que se trata de un futbolista único en la plantilla actual. «Me gusta hablar del equipo, pero Thiago vino para lo que está haciendo, ser diferencial. Hoy ha trabajado muy bien defensivamente, es una pena que no haya encontrado un premio mayor. Todo el mundo ha hecho un muy buen partido», introdujo Escribá, antes de dedicar unos cariñosos segundos a otros futbolistas como Larrazábal o Vigaray.

«Si hay un jugador querido en esta plantilla es Vigaray. Es bonito que haya salido y haya podido tener minutos delante de su gente, me alegro de que las cosas le vayan bien», apuntó el técnico sobre el lateral, muy castigado en los últimos meses por las lesiones.

Respeto a la profesión

Escribá tampoco ocultó su felicidad por la salvación. Una permanencia que, a su juicio, el equipo aragonés ha «sufrido» y «merecido» a partes iguales. «No quería salvarme por los errores de los demás. La salvación nos la hemos merecido nosotros, con sufrimiento y errores por el camino. Lo que nos queda, competiremos lo mejor posible. Hay que mantener la tensión competitiva hasta el último día. Somos unos privilegios, esta profesión hay que respetarla muchísimo», recordó el preparador.

Sobre el lanzamiento de penalti, que sirvió para certificar el triunfo ante el Cartagena, Escribá se limitó a decir que sus dos lanzadores iniciales ya no estaban sobre el terreno de juego. «Los futbolistas que había designado eran Vada y Bebé. Si no estaban ellos, yo soy de la opinión de que tire el que ha cogido el balón. No me veo diciéndole a otro que lo lance. En el banquillo sí que alguien dijo que lo tirase Zapater, pero tenía el balón ya Bermejo», afirmó.

Sobre este último, Escribá, que lo hizo debutar en Primera División con el Celta, también hizo un pequeño pero significativo apunte. «Sé el tipo de jugador que es. Tiene calidad suficiente para plantearse que este ha sido un mal año para él. Bebé, una temporada completa, tampoco lo veo haciendo solo cinco goles. Bermejo está terminando muy bien, pero tiene capacidad para dar mucho más. Un año como este, con cinco goles y cuatro asistencias, debe entenderlo como un mal año. Es capaz de mucho más», insistió Escribá, que también lamentó no haber sumado «algún gol más» en la tarde de ayer ante el Cartagena.