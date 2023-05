Jair: "Es una equivocación hablar del año que viene, nos falta cerrar aún la permanencia"

Jair Amador, veterano defensa central del Real Zaragoza, puso el presente del equipo al día este miércoles antes del entrenamiento del equipo. El luso-caboverdiano, de 33 años (cumplirá los 34 en agosto) y con continuidad asegurada en el proyecto del año que viene, expuso su parecer -y el de la mayoría del vestuario- antes de afrontar las tres últimas jornadas de esta liga 22-23, que aguardan ante el Cartagena, el Ibiza y el Tenerife para definir la clasificación final de los zaragocistas en un nuevo año donde han predominado las dudas, las carencias y los padecimientos.

"Estamos jodidos por cómo perdimos el domingo en Oviedo. Llevábamos una buena dinámica y no empezamos el partido de la mejor manera, no entramos bien en él. Nos faltó un plus. Aunque logramos igualar las fuerzas en un momento dado, no fue suficiente. Ahora, contra el Cartagena, debemos volver a las buenas sensaciones", asumió con sinceridad Jair.

El espigado defensor zaragocista, pragmático y claro como siempre, rehusó hablar de futuro. Para él, mientras las matemáticas no sujeten el objetivo de la salvación (y no lo hacen a fecha de hoy, pues falta un punto o que el Málaga se lo deje en alguno de sus partidos), la tarea del equipo está en el muy corto plazo y no más allá.

"El sábado hay que ganar al Cartagena como sea. Debemos cerrar la permanencia cuanto antes, esto es lo primero que hay que hacer", dijo contundentemente Jair.

Y, como añadido a su solicitud, subrayó otro aspecto relevante en la igualada clasificación que se da en la zona media de la Segunda División a falta de solo tres jornadas: "No es lo mismo ser 8º que 18º en la clasificación final, así que hay que tratar de ganar los tres partidos que nos faltan para estar el último día lo más arriba posible". Y es que el Real Zaragoza está a un solo paso de ambos extremos en la tabla. El primer caso, además de ser un adorno visual importante, aportaría al club alrededor de 800.000 euros más en concepto de premio por clasificación que si, por el contrario, el equipo se cayese al 18º puesto, del que solo lo separa un punto en estos momentos.

Jair Amador recomendó al entorno zaragocista centrarse en la cita contra el Cartagena. No se fía el defensor blanquillo: "Es un poco equivocación mirar a la temporada que viene cuando aún no se ha terminado esta. Nos falta cerrar la permanencia", aseveró, citando de nuevo el asunto mayor por el que viene peleando el equipo desde el mismo inicio de la liga, hace ya 10 meses.

Aunque aún hubo una pregunta más en clave de futuro, Jair volvió a cortar de raíz ese punto de vista, que acercó al momento presente. "Yo, como todo deportista, trato siempre de competir por los mayores logros posibles. Es mi meta. Pero ahora estoy muy centrado en terminar esta temporada, lo que queda, que aún no ha acabado. Después, ya pensaremos en el año que viene, en el que lucharemos por lo que haya que luchar", redundó.