Cinco partidos para la honra: Escribá quiere ganarlos todos

Compleja es la situación del Real Zaragoza en el final de la liga 22-23, inmerso en la zona media de la tabla, lejos de cualquier aspiración por pugnar por la promoción de ascenso y, afortunadamente, bastante alejado ya del peligro del descenso gracias a su buena racha del último mes y medio. Fran Escribá describió este viernes cómo prepara los cinco últimos partidos ante Las Palmas, Oviedo, Cartagena, Ibiza y Tenerife, empezando este domingo en La Romareda frente a los grancanarios.

"Hay que buscar incentivos. Queremos ser ambiciosos e intentar ganar los cinco partidos que quedan, aunque no haya un premio mayor en juego para nosotros. Eso lo hemos hablado durante la semana, es nuestra obligación. Sabemos que, por ejemplo, podemos vencer tres partidos seguidos en La Romareda, algo que no hemos hecho en toda la temporada, y seguir alargando esta buena racha en la que llegamos (9 partidos seguidos sin perder)", dijo el entrenador blanquillo en la previa de la visita de Las Palmas, que llega 4º clasificado peleando por el ascenso directo a Primera División.

Escribá está contento con la progresión del Real Zaragoza desde febrero, hecho que ha echo disolverse hasta la nada prácticamente el riesgo de caer en serios problemas clasificatorios en este esprint definitivo de la liga. "Ha habido una evolución en el equipo. Esta mejoría no es de repente. Los entrenamientos hace días que son mejores. Los campos han mejorado, la calidad de los ensayos han ido progresando en positivo. Y los resultados favorables dan confianza. Superamos en su momento el runrún de que íbamos a perder con el Granada y con el Eibar, demostrando que sabemos competir bien", dijo el valenciano.

Fran lanzó un mensaje lacónico para definir públicamente lo que ha trasladado al grupo esta larga semana de preparación. "Estamos muy motivados. Nos da igual no tener un objetivo grande", insistió.

Respecto del duelo con Las Palmas, Escribá expuso su obsesión: "No me gustaría que ellos dominaran el partido, que mandaran en el ritmo de juego. A mí no me gusta el repliegue y el contraataque como principio futbolístico. Me preocupa que nos dominen, que juguemos a lo que ellos proponen, porque ahí son muy buenos", advirtió.

Se le preguntó por el riesgo que tiene la circunstancia de que la mitad de la plantilla sepa o intuya que no va a continuar en el Real Zaragoza. "He vivido vestuarios en los que sí ha sido difícil mantener la llama viva en la plantilla al final de una temporada de estas características sabiendo muchos de ellos que no van a continuar el año que viene. Pero en este no sucede. No hay ni un solo jugador que me transmita en los entrenamientos que está pensando en otra cosa. Si alguno lo hiciera, no jugaría ni un solo minuto. Queda un mes de competición y, si alguno baja los brazos, será peor para él", avisó en voz alta .

Después de tres partidos con la misma alineació inicial, algo inusual en la trayectoria de Escribá como entrenador, la tendencia es a que el domingo esto suceda por cuarta vez. Pero, por si acaso, Escribá se dejó la puerta a afrontar alguna novedad. "Puede haber un cuarto partido con el mismo once inicial, sí. Están todos bien. Pero este es un partido distinto, así que tampoco descarto algún cambio, a lo mejor... Yo quiero ganar todos los partidos, lo estoy demostrando", contestó.

Al hilo de esta cuestión, hace 15 días declaró el entrenador blanquillo que su idea era dar entrada a todos los componentes de la plantilla en estos partidos del final del torneo, que apuntan a ser bastante descafeinados para el Real Zaragoza. De momento, ante Las Palmas parece que no va a ser ese el perfil del equipo, pero no lo descarta más adelante. "A lo mejor luego llega la penúltima o la última jornada y pienso en gestionar las alineaciones con esa gente que nos ha dado mucho con su comportamiento durante el año jugando poco, que tengan un premio. Pero no estoy pensando en quedar bien con ninguno, ni en que el año que viene no van a estar. Sigo creyendo que de aquí al final van a participar muchos jugadores en los partidos, casi todos", remató su discurso.