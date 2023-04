Partido eibar-Real Zaragoza, en directo

El Real Zaragoza tiene este viernes la oportunidad de consolidar su buena racha y seguir escalando puestos en la clasificación de Segunda División. La misión, no obstante, no es sencilla, ya que visita al Eibar, líder de la categoría y probablemente el más firme candidato al ascenso directo a Primera División. El conjunto de Fran Escribá llega en un gran momento de forma, después de dos victorias consecutivas y hasta ocho partidos sin perder. Un triunfo le permitiría, en función de los resultados, acercarse un poco más a la zona de 'play off'.

