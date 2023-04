Eibar-Real Zaragoza: examen contra el líder

El Real Zaragoza mide la madurez de su fútbol y la dulzura de su estado frente al Eibar, líder de la categoría y rival hercúleo y entusiasta en su estadio, donde solo el Cartagena ha celebrado esta temporada una victoria. El partido se envuelve así de dificultad, de exigencia y de aspereza, por eso, para el Zaragoza, tiene oportuna utilidad como listón, como examen de su verdaderas posibilidades en un momento de la temporada en el que enlaza ocho jornadas sin perder, ha alejado el descenso a once puntos, se ha acercado a ocho de la promoción y su fútbol presenta rasgos fiables, equilibrados y consistentes.

Es un equipo al alza, con un juego en expansión, en parte, gracias a la reunión ofensiva organizada en torno a las figuras de Azón, Simeone, Bebé y Bermejo. Con ellos, las amenazas se han multiplicado.

Tal crecimiento después de las victorias frente a Granada y Racing ha desatado cierto entusiasmo acerca de los porcentajes de alcanzar aún la promoción, cuestión para la que da la sensación de que hay más fútbol que tiempo. Esta ilusión revivida donde hace solo unos días había miedos al descenso -incluso a Escribá se le cuestionó sin pudor alguno si creía que el equipo podía salvarse- alimenta a un equipo que vivirá en Ipurúa el mejor desafío posible para calibrar si puede o no hacerlo.

El Eibar es primero de la tabla, un conjunto regular, bien definido en lo colectivo y con un fútbol más aseado de lo que dicen sus características históricas, pero procede apuntar que no ha ganado en sus últimos cuatro partidos en ese gripazo que parece afectar a los equipos de la cabeza de la tabla justo cuando a la bolsa del botín del ascenso hay que echarle el lazo. Si se cruzan las dinámicas, el Zaragoza tiene licencia para pensar que puede sacar alguna piedra preciosa de la cantera de Ipurúa, y meterle un soplo más de viento de cola a su escalada en la tabla: de ganar, el equipo de Fran Escribá dormiría octavo a cinco puntos de sexto.

Al partido, el técnico del Zaragoza le advierte las lógicas complejidades de un rival muy sólido y eficaz en las dos áreas. Después de ocho jornadas invicto, no parece que la alineación del conjunto aragonés sufra variaciones importantes, aunque está la puerta abierta a que Alberto Zapater pueda relevar a Jaume Gran en el doble pivote, en una búsqueda de más energía y pierna ante un rival que exige en esa zona. De no ser así, Escribá podría repetir once por tercera semana consecutiva, muestra de la estabilidad que está alcanzando un equipo que seguirá teniendo las bajas de Vigaray, Luna, Mollejo y Alarcón. El Zaragoza, así, volverá a afilarse con la intimidación de Bebé, el desparpajo de Sergio Bermejo, el empuje de Iván Azón y la persistencia de Giuliano Simeone. Con ellos, el Zaragoza ha cambiado su dimensión.

Por su parte, el Eibar, después de varias jornadas con ausencias en defensa, se ha ido rearmando. Gaizka Garitano no podrá contar una jornada más con los centrales Chema Rodríguez y Berrocal, ni con el lateral izquierdo Imanol. Es un bloque compacto, cohesionado y bien trabajado sobre un 4-4-2 en el que Stoichkov, con libertad territorial para ir, venir, jugar en corto o en largo, abrir o cerrar como segundo punta, representa la gran amenaza por su puntualidad con el gol.

En la grada de Ipurúa, se espera la presencia de hasta 400 aficionados del Real Zaragoza, en un partido que, quién sabe, puede abrir un nuevo capítulo en el libro de una temporada irregular e insuficiente a la que Fran Escribá le ha dado conveniente cirugía. Una victoria contra el Eibar conduciría al equipo a una posición que casi nadie vio venir hace solo unos días. Así es el fútbol; así es la Segunda División. Y así es el Zaragoza.