Fran Escribá: "Tenemos poco que perder y mucho que ganar contra el Eibar"

Cumplida una vuelta a cargo del Real Zaragoza; Fran Escribá encara la recta final de la temporada, las seis últimas jornadas, con el equipo en su momento dulce del curso, justo cuando toca visitar al líder de la categoría, un Eibar fuerte en su estadio, con ciertas dudas en el último mes, pero con el suficiente potencial para que la noche de este viernes sea dura y difícil.

“Vamos con la idea de ganar, pero jugamos contra el hasta ahora mejor equipo de la competición, un equipo hecho para el ascenso, aunque no atraviese una buena racha. La dificultad es máxima, pero repito que nuestra idea es ganar aprovechando nuestro momento. Estamos bien y fuertes”, recalcó el entrenador, quien deja la puerta abierta a repetir alineación después de dos partidos haciéndolo: “La opción de volver a repetir la tenemos ahí”.

El entrenador del Real Zaragoza trazó una valoración de la evolución del equipo desde que asumió su control el pasado mes de noviembre como relevo del despedido Juan Carlos Carcedo. “Hemos tenido de todo, pero hemos evolucionado y nos hemos ido acercando a lo que yo quería. Ahora estamos cerca y competimos muy bien. Concedemos mucho menos. La mejoría colectiva ha coincidido con la mejoría individual de varios jugadores y nunca sabes lo que ha sido primero, pero no podemos bajar el nivel ni un ápice”, señaló. Al respecto, Escribá aún observa cierto margen de mejora: “Tenemos que mejorar en todo. Estoy muy contento con el equipo, pero hay que seguir en la misma línea sin dejar de mejorar. Tenemos que ser defensivamente fuertes e intensos y no dejar de buscar la portería contraía. Hay que seguir en esa línea de ser equilibrados, somos un equipo que concede poco y ataca bastante”.

Escribá, en este sentido, no quiso ponerse nota, aunque sí elogió a sus jugadores. “Quedan seis partidos y no soy de ponerme nota. Sí que se la pongo al equipo y digo que estoy contento y satisfecho con esta plantilla. Hemos pegado alguna de traca, pero en general estoy satisfecho. Yo veo más mis errores que mis aciertos. Yo he cometido bastantes errores, pero el grupo ha mejorado. Hay que lograr el mayor número de puntos posibles”, incidió.

El resultado de Eibar puede abrir nuevas puertas al Zaragoza, aunque Escribá intentó contener esas expectativas: no piensa en el play off: “Sólo miro el partido que viene. Y lo he dicho siempre. Si tuviéramos la fortuna de ganar, pensaríamos en el siguiente. Me niego a pensar en nada más, aunque es bueno que la afición se agarre a ilusiones remotas”.