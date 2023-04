La suplencia devalúa a Francés

Hace un año, con una negociación para ampliar su contrato en ciernes, el Zaragoza demandaba cinco millones de euros en concepto de traspaso de Alejandro Francés. Ese era su precio. La cifra exigida a los diferentes clubes, casi todos de Primera División, con Villarreal y Sevilla a la cabeza, que tantearon y estudiaron su fichaje. Ninguno dio el paso en forma de oferta al considerarlo una tarifa desajustada, y el futbolista acabó renovando con el Zaragoza tal y como era su deseo principal.

Solo unos meses después, sin embargo, el valor de Francés ha caído. Su suplencia, el papel que le ha adjudicado Fran Escribá en los últimos meses, ha provocado una devaluación del que era el activo principal del patrimonio deportivo del Real Zaragoza.

Esta depreciación complica notablemente cualquier posición de fuerza del club en una negociación futura. Si hace un año, con Francés emergente, fijo en el equipo, internacional sub 21 y señalado como uno de los puntales del proyecto, el Zaragoza lo tasó en cinco millones; este verano, ese precio se aleja de la realidad deportiva a la que le ha conducido el papel secundario que se le viene reservando en el club en los últimos meses.

Francés vuelve a estar en el listado de refuerzos de diferentes secretarías técnicas del fútbol español. Por edad, demarcación y prestaciones demostradas, sigue siendo una pieza apetitosa. Sin embargo, ya no son clubes de la mitad superior de la Primera División quienes lo escrutan, sino de un perfil más bajo. Y ni mucho menos la valoración de Francés gira sobre la cifra de hace un año.

El Zaragoza, en este sentido, se ha debilitado ante la posibilidad de vender a su futbolista por la tarifa habitual por la que ha traspasado en los últimos años a sus mejores productos canteranos: Vallejo, Pep Biel o Guti representaron ventas en la horquilla de los 6-5 millones de euros. Difícilmente, el Zaragoza podría traspasarlo ahora por esas cantidades, después de una temporada en la que Francés ha perdido minutos y relevancia por el camino ante las decisiones de Fran Escribá.

El Zaragoza ha visto así cómo se ha aminorado su patrimonio. A la pérdida de peso del futbolista en las alineaciones del equipo, se une su menor exposición en los grandes escaparates del fútbol.

Hasta hace unos meses, Alejandro Francés era un fijo en la selección española sub 21 en una posición en la que no abundan futbolistas de calidad como es la demarcación de central en España. Es decir, en una situación de oferta reducida, el Zaragoza tenía una de esos activos emergentes. Ha jugado, en año y medio, nueve partidos internacionales en esa categoría. Sin embargo, su actual situación en el equipo ya le impidió ingresar en la última convocatoria de la selección española sub 21, una citación clave a las puertas del Europeo de la categoría que se juega en junio. Francés lo tiene casi imposible para acudir cuando hace un año era candidato claro. También estaba entre los aspirantes a participar, por lo tanto, en los Juegos Olímpicos de París del próximo año. Una meta que ahora se escapa.

Después de renovar el pasado verano para tres temporadas, Francés inició la campaña como titular. Sin embargo, una lesión de brazo le apartó más de un mes y lastró el crecimiento de su forma en la primera parte de la temporada. Ya sin Carcedo, Fran Escribá nunca terminó de asentarlo en el once. Lo fue metiendo y sacando casi siempre en función de la naturaleza de los atacantes rivales, hasta que en el último mes, directamente, le ha entregado la titularidad a Lluís López, futbolista que concluye contrato el próximo 30 de junio y al que el técnico ha convertido en su elección preferente.

Francés ha disputado 20 partidos esta temporada, pero solo ha sido titular en tres de las últimas nueve jornadas. Conforme se va acercando el final del curso, su presencia en el equipo va cotizando a la baja.