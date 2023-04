Real Zaragoza-Racing de Santander: con el viento a favor

Segundo sábado con fútbol en La Romareda. Segundo partido seguido como local del Real Zaragoza. Es esta la jornada 36ª, a cuya conclusión ya solo quedarán seis partidos para que esta larga liga concluya. Llega el Racing de Santander como huésped, el 18º clasificado, el que se asoma –pisando la tierra de la salvación– al letal abismo del descenso, que sigue marcando la Ponferradina con 35 puntos. Los cántabros tienen 41, por 44 los zaragocistas. Forman parte desde hace un cuatrimestre del mismo pelotón de nerviosos que buscan el maná de la permanencia.

Estamos, pues, ante un duelo de iguales, con cierta ventaja del Real Zaragoza en la tabla gracias a sus dos solventes actuaciones últimas ante los ‘cocos’ Levante y Granada, con los que ha sumado cuatro puntos de seis donde la mayor parte de las quinielas pronosticaban cero. Han sido la vida esos puntos. La tranquilidad. Un bálsamo, mano de santo, que permite jugar ante el Racing sin los vértigos característicos de otra temporada –la tercera encadenada– de malas praxis y de más decepciones que alegrías en el discurrir del campeonato.

Nunca como este viernes, Fran Escribá, el entrenador zaragocista, ha estado durante el año tan acertado en su exposición logística y futbolística en la previa de un partido de liga. Lo bordó.

«Tenemos que ver que, si el Racing nos gana, nos adelanta en la clasificación», dijo el técnico en dos pasajes de su rueda de prensa. No en uno. En dos. Fue su mensaje de cabecera para todo el mundo, para los de dentro y para los fuera del vestuario. «Yo estoy obsesionado con este partido», llegó a asegurar con rotundidad.

Y es que es un episodio de siete puntos de valor: los tres que gana tu equipo, los tres que le quitas al rival directo y... si el Real Zaragoza vence por más de un gol de diferencia, otro más en concepto de ‘golaverage’ superado, ya que en la primera vuelta, en El Sardinero, los montañeses vencieron por 1-0 a los zaragocistas, entonces aún entrenados por Juan Carlos Carcedo, el abanderado del frustrado proyecto inicial del curso.

La idea clave que trasladó Escribá a todo el zaragocismo fue contundente: «Este partido es tan importante, o más, que los dos que se han solventado positivamente contra el Levante y el Granada». Aserto para que se anote con letra indeleble. Para que nadie vaya al estadio o se siente ante el televisor a media tarde pensando que la tarea de la tarde sabatina va a ser menor, sencilla o de mero trámite.

Temor al carácter voluble

En seis meses, Escribá ha tenido tiempo de sobras de conocer la idiosincrasia del zaragocismo, del aragonés. Tan dado a las apreciaciones volubles en grado extremo. De la gran secada... a la gran remojada. Eso que hace apreciar que, lo que hace 15 días eran síntomas de catástrofe, son hoy aspiraciones de llegar todavía a la promoción por la vía del sexto puesto, que esto se está oyendo y comentando en algún mentidero esta semana.

«La permanencia está cerca, pero no me gustaría que nadie piense que esto esta hecho, porque considero que todavía no lo está», subrayó el preparador valenciano con un tizón negro para que el remarque se vea bien desde cuanquier distancia.

No se fía. La Segunda División es tan traicionera y tramposa en las previsiones como irregular es su equipo. Y les ha pedido a los jugadores que, por lo que más quieran, no adopten ni una sola pose de confianza excesiva, de autocomplacencia. De lo contrario, el Racing , que es el octavo mejor visitante de la liga pese a su mala posición en la tabla, es posible que genere un disgusto mayúsculo en La Romareda. «No me gustaría conseguir la permanencia porque los demás no sumaran (los de abajo, la Ponferradina sobre todo). Quiero hacerlo a través de nuestros puntos ganados en lo que resta», apostilló Escribá.

El Real Zaragoza necesita poner los cinco sentidos desde el pitido inicial de Busquets Ferrer, el joven árbitro balear de 29 años que ya pitó este mismo partido en El Sardinero en la primera vuelta, aquel en el que dejó a los aragoneses con 10 hombres antes del descanso por una meticulosa expulsión de Simeone. Un colegiado debutante este año que, sin embargo, afronta ya su cuarto enjuciamiento a un duelo de los zaragozanos. En Gijón, por cierto, también dejó al Zaragoza con uno menos nada más iniciarse el choque, en el minuto 7, al echar con roja directa a Alarcón. Curiosamente, en los dos partidos perdieron los blanquillos 1-0. No ha ganado el Zaragoza con Busquets, pues el otro partido que completa su serie fue el 1-1 en La Romareda ante el Málaga el día del debut de Escribá.

El once inicial y el final de liga

El entrenador tiende a clonar, por primera vez desde su llegada, el equipo inicial del partido previo. Nunca lo ha hecho hasta ahora. «Que repita el once que jugó frente al Granada es una de las opciones. Afortunadamente, estamos en ese momento en el que tengo la sensación de que, si hago algún cambio, el que entra funciona bien. Pero repetir el once es una posibilidad esta semana», expuso sin esconderse.

Y, si todo va bien, si las cosas no se complican y el Real Zaragoza puede afrontar el esprint final del torneo sin agobios, entonces sí que se puede asistir a un baile de jugadores en lo sucesivo. «Creo que en estos partidos que faltan van a jugar muchos jugadores de la plantilla. Ojalá sean todos. Pero yo no regalo ni un minuto a nadie. No regalo nada. El que juega es porque se lo merece, aunque puedan estar los objetivos cumplidos», anticipó sus intenciones.

A las 18.30 de este sábado de abril, por el momento, el reto es lograr el octavo partido seguido sin perder. Con el viento a favor.