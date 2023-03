El Real Zaragoza espera que Bebé pueda entrenar en la sesión de mañana

Tiago Bebé, futbolista del Real Zaragoza internacional con Cabo Verde, ya se encuentra de regreso a España. El club espera ahora que el extremo izquierdo no tenga problemas de ningún tipo en el enlace de los diferentes vuelos que lo deben llevar a Madrid en las próximas horas para que llegue a tiempo de ejercitarse en la sesión de mañana jueves por la mañana en la Ciudad Deportiva desde las 10.30. La idea es que así sea, que Bebé pueda pernoctar ya esta noche en Zaragoza, pero todo depende de que el jugador pueda cuadrar los vuelos que le deben llevar en menos de 24 horas desde el sur de África, desde Eswatini, a Zaragoza, haciendo escalas intermedias en Praia (capital de Cabo Verde), Lisboa y Madrid.

Un largo y denso viaje que va a afectar a su descanso ordinario, pero que en el cuerpo técnico del Real Zaragoza se espera y se desea que le permita, aunque sea, participar en la última sesión de la semana y, sin solución de continuidad, entrar en la convocatoria para el partido contra el Levante y subirse en el autobús este mismo jueves.

Si llega a tiempo para el entrenamiento, Fran Escribá y sus colaboradores valorarán su estado físico, más mermado por el largo viaje intercontinental que por su participación en el partido del pasado martes contra Eswatini, en el que Bebé apenas jugó 30 minutos en la segunda parte.

En el caso de que pueda trabajar con cierta normalidad, el futbolista, aunque pocas, tendría alguna opción incluso de ser de la partida en Valencia, pues su caso no sería comparable al de hace una semana si Cabo Verde hubiera autorizado su regreso anticipado para que pudiera estar disponible contra el Albacete. Entonces, Fran Escribá advirtió que no sería titular porque no iba a poder participar en ningún entrenamiento de la semana, pero esta vez, si llega a tiempo, Bebé sí podría hacerlo.

Todo queda en manos del reloj y los sucesivos vuelos que a lo largo de día va a tener que tomar el futbolista para terminar en Zaragoza. También se espera que pueda llegar a tiempo Jairo Quinteros, que fue titular en el triunfo de Bolivia frente a Arabia Saudí en el país asiático. El central del Zaragoza cometió un penalti y le anularon un gol en una acción de estrategia por fuera de juego de un compañero.