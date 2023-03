Escribá diseña el partido ante el Levante... sin Bebé como titular

Fran Escribá, sin tiempo para el descanso esta vez, prepara desde este lunes el siguiente partido del Real Zaragoza, el de la jornada 32, que se jugará el viernes por la noche en Valencia frente al Levante UD. Es un formato de semana corta, muy corta, tras haber empatado 1-1 con el Albacete en la tarde del domingo. Y lo hace con la repetición de sensaciones que ya vivió en los días previos a la visita albaceteña a La Romareda, las relativas a la presencia, o no, del refuerzo estrella del mercado invernal, el delantero Thiago Bebé, en la alineación zaragocista en el estadio granota.

Porque Bebé, al que Escribá dijo esperar a tiempo para jugar frente al Albacete ("yo confío en que va a llegar a tiempo", declaró el preparador el viernes, en la rueda de prensa previa al anterior partido), finalmente se quedó con su selección, Cabo Verde. Y en vez de retornar a Zaragoza durante el sábado, se subió en el avión que llevaba a la expedición del país de sus ancestros, con el que es internacional en la madurez de su carrera, hasta el pequeño estado de Eswatini, en el sureste del continente africano, antes llamado Swazilandia.

El viernes por la tarde, en el primer partido entre ambas selecciones jugado en Praia, la capital del archipiélago-nacion caboverdiano, su equipo no pasó del 0-0 y, por ello, no consumó la clasificación matemática en el grupo de la fase inicial de la Copa de África, que queda pendiente para la siguiente jornada, ante el mismo rival eswatiniano, en la tarde de esta martes. Esta fue, seguramente, la razón por la que la Federación de Fútbol de Cabo Verde no concedió permiso a Bebé para anticipar su vuelta a Zaragoza, liberándolo del tremendo vuelo hasta Eswatini.

Y es que Eswatini está a más de 7.500 kilómetros de Cabo Verde. Más de 7 horas en el aire desde Praia (son 12.000 los kilómetros que separan ese país de Zaragoza, un equivalente a cualquier vuelo transoceánico a Sudamérica o a China). Y, una vez allí, es de Perogrullo que lo que deberá hacer Bebé para reincorporarse al Real Zaragoza será volver, deshacer 12.000 kilómetros de distancia aérea, con sus diferentes escalas y tiempos muertos.

Bebé jugará el martes por la tarde (hora española) en Eswatini, junto a Mozambique y frente a Madagascar. Hasta el miércoles no se puede plantear su 'gymkana' de viaje de retorno, sobrevolando Sudáfrica, Botswana, Zimbawe, Zambia, Angola, Gabón, las costas de Camerún, Nigeria, Benin y Togo; regresando al continente por Ghana, Costa de Marfil, Guinea Conacry, Guinea Bissau. Gambia y Senegal. Y, si todo cuadrase en el plan de vuelos posteriores, con escala segura en Lisboa y otra en Madrid, es impensable plantear que Bebé esté en Zaragoza antes del jueves al mediodía, tal vez a media mañana... justo cuando el equipo blanquillo tiene previsto marcharse en autobús a Valencia, a su concentración previa al partido de 24 horas después en el estadio del Levante.

Es decir, que Bebé difícilmente va a poder entrenarse con el Real Zaragoza antes del partido del viernes en el Ciutat de Valencia. Que el partido de la siguiente jornada se adelante tanto es un perjuicio enorme para los intereses zaragocistas. Otro más en esta ventana FIFA.

Y, con esta previsión, que no es posible modificar ni un ápice en su programa obligado que tiene su punto de partida en Eswatini, como pronto, el martes por la noche, a Fran Escribá le surge una paradoja tremenda de la que queda cautivo de sus palabras y razonamientos hechos el viernes pasado antes de recibir al Albacete.

El entrenador advirtió con rotundidad que "Bebé, si viene, será para estar en el banquillo, pues ponerlo de titular sin entrenar ni un solo día durante la semana sería un mal mensaje para el grupo". Tal vez este mensaje tampoco ayudó a sacar a Bebé de Cabo Verde el sábado pasado. Ahora, con unos días más de añadido a la excursión africana del delantero de Real Zaragoza que acabarán sumando la decena en total, el episodio es gemelo. Así que, aplicando el sentido común, sirve la misma tesis. O sea, que si Bebé llega a tiempo de estar en la citación contra el Levante, no será titular.

El lado paradójico emerge al observar que, sin Bebé en el equipo, este Real Zaragoza presenta los mismo síntomas de falta de pegada en su mecanismo ofensivo que sufrió durante los largos meses previos a su fichaje en enero. Es decir, que Escribá necesita a Bebé en el campo... pero, a su vez, su manera de entender este caso concreto de la convocatoria del caboverdiano con la selección de ese país, le coarta ponerlo en el once inicial de Valencia en el caso de que llegue a tiempo de estar ahí.