El Real Zaragoza prepara ya su 'Tourmalet' dándose "con un canto en los dientes"

Lunes de cierzo frío en la Ciudad Deportiva del Real Zaragoza, mañana de reflexión en la plantilla y, en gran medida, de satisfacción por el punto conseguido horas antes en La Romareda frente al Albacete Balompié. Un marcador de 1-1 que, se admite en el vestuario, fue una buena renta visto el desarrollo del partido ante el 6º clasificado del torneo.

"Nos podemos dar con un canto en los dientes", comentaron horas después del partido algunos jugadores del plantel. Nadie se esconde al evaluar que el fútbol desplegado por los blanquillos ante los manchegos fue de baja calidad. Y tampoco se elude que, según el volumen y la claridad de las ocasiones de gol generadas por unos y por otros sobre el césped de La Romareda, en nueve de cada diez veces que se jugase el mismo duelo la victoria sería para el Albacete y con claridad.

El propio Fran Escribá, el entrenador del grupo desde noviembre, admitió en la sala de prensa minutos después de haber añadido este punto al balance del Real Zaragoza -y, así, alcanzar los 40- que el equipo no estuvo a la altura de las espectativas que requería este enfrentamiento. Por enésima vez en lo que lleva al frente del equipo, que ya son cinco meses, el técnico dijo aquello de que "el esfuerzo lo tenemos, pero este es nuestro nivel y tenemos nuestras limitaciones", además de reconocer que "teníamos la idea clara pero no supimos aplicarla, así que no es un partido para estar satisfecho".

Este era el envoltorio autocrítico de la matinal de este lunes de pocas sonrisas y, sí, bastante preocupación de cara a lo que se avecina desde este mismo viernes, fecha a la que se adelanta el siguiente duelo, en el campo de Levante, el 4º clasificado a solo dos puntos del ascenso directo.

Porque el Real Zaragoza, más allá de rumiar sus carencias un lunes de penitencia más en esta larga temporada -porque larga se les está haciendo a todos los sectores del club, afición incluida- tras lo acontecido frente al Albacete, tiene asumido que ahora le llegan cinco jornadas de máxima exigencia en lo deportivo y anímico en su intento por solucionar cuanto antes la permanencia en la categoría y eludir nervios en la zona baja de la tabla.

En la pizarra del equipo ya están marcados esos cinco choques inminentes: el primero, el de la jornada 32, el viernes en Valencia contra el adversario levantino (el 4º hoy); el siguiente, el sábado 8 de abril en La Romareda frente al Granada (el 2º); después, de nuevo en casa por segunda vez seguida, el 15 de abril, frente al Racing de Santander (el 17º), una final en la pugna por alejarse del riesgo máximo; a continuación, el viaje a Eibar (1º, el líder), alrededor del 23 de abril (falta la fecha); y, de carrerilla, la llegada a Zaragoza de Las Palmas (el 3º), en torno al 30 de abril.

Van a ser 15 puntos de enorme dificultad para ser sumados. Un auténtico 'Tourmalet', una cuesta arriba de mucho porcentaje de desnivel continuado para este Real Zaragoza que da muestras de raquitismo futbolístico hace unas cuantas semanas y que, como en este día de hoy, "se da con un canto en los dientes" por ir sumando de uno en uno, arañando rentas como puede y logra en días de fútbol escaso y agónico.

Este es el medioambiente en el que se desarrollan los hechos en el día a día zaragocista a 9 jornadas para el final de la liga 22-23. Sabiendo que el objetivo de la permanencia está cercano matemáticamente pero que aún podría exigir algún rato de padecimiento de no mediar algún triunfo contra pronóstico frente a cuatro de los cinco mejores equipos de la competición, que ahora llegan en cadena al calendario zaragocista.