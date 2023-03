Alarcón: "No me siento con confianza ni con las expectativas que tenía al venir al Real Zaragoza"

Tomás Alarcón, centrocampista internacional absoluto con Chile del Real Zaragoza, mostró su doble decepción este miércoles: por un lado, la generada por haber dejado escapar la victoria en Huesca el domingo y, por otro, la que deriva de su mala mezcla con el equipo desde su llegada como refuerzo invernal de lujo en el mercado de enero. No está satisfecho el sudamericano de cómo le están yendo las cosas y, como remarcó dos veces en su rueda de prensa, aún cree posible reparar su escasa aportación en las diez jornadas últimas que restan de liga.

"El equipo está bastante mal, terminamos súper mal en Huesca. Teníamos la esperanza de ganar y no se pudo conseguir. Nos quedamos con la espina clavada de no haber logrado los 3 puntos por cómo se dio ese partido. Había mucho trabajo detrás", dijo Alarcón respecto del colectivo.

"Y yo también estoy mal. Cualquier futbolista lo que quiere es jugar. Vine aquí para hacerlo y no estoy teniendo lo que quería. La expulsión que sufrí en Gijón jugó un rol muy importante para que saliera del equipo. Yo lo doy todo, pero no está alcanzándome para jugar. Entraron otros compañeros y lo están haciendo mejor", desveló sobre su estado de ánimo, apagado incluso en su tono de voz.

Alarcón es un jugador de más altos vuelos que ser suplente en un equipo de la parte baja de Segunda División. Al menos, a priori. Y su presente no es el que pronosticó cuando vino cedido del Cadiz en enero. "Lo de Gijón engatilló el hecho de no estar jugando apenas después. Lamentablemente. Yo vine con muchas aspiraciones de jugar minutos, lo necesitaba mucho. Llegué sin ritmo ni confianza y me costó mucho adaptarme. Sobre todo con el balón. Y esa roja me ha jugado una mala pasada. Espero que con trabajo todavía pueda llegar lo que deseo", apostilló.

El andino dejó un mensaje preocupante al respecto: "Tampoco me siento con confianza ni con las expectativas que tenía antes de venir", indicó lacónicamente en un momento de su discurso.

La expulsión de Zapater es la comidilla en el vestuario esta semana. "Obviamente hemos hablado mucho de ella. Una jugada así de puede quitar 2 puntos, como hizo, nos los arrebató. Da mucha rabia porque es algo que se podía evitar. Sin esa roja el partido hubiera sido otro partido totalmente distinto", razonó.

Sobre la próxima cita en La Romareda ante el Albacete, Alarcón dejó su parecer particular. "Ganar este domingo nos daría mucha confianza de cara a lograr la permanencia. Nos daría un impulso para creer que el trabajo que estamos haciendo es el correcto. Va a faltar mucha gente y va a suceder lo que me pasó a mí cuando salí del equipo: entrarán otros compañeros para tratar de hacerlo mejor. Me daría rabia no jugar contra el Albacete. Quiero tener otra oportunidad. Espero estar en el once titular esta semana", pidió en voz alta.

De Alarcón, a su llegada, dijo Fran Escribá que esperaba una versión ofensiva como la que dio en su paso por el O'Higgins de Chile y no la ultradefensiva que desempeñó en Cádiz. Pero eso no se ha dado. El '16' blanquillo es un jugador que no pisa apenas el campo contrario. "En Chile tenía un volante fijo que era el que a mí me respaldaba para irme al ataque. Aquí, cuando estoy jugando con Francho, es él quien se suelta mucho hacia arriba, así que me tengo que quedar atrás dando equilibrio más que tratar de irme yo hacia zonas más adelantadas. A Francho le dan más libertad", argumentó finalmente para sostener su gris actitud táctica en los pocos minutos que aporta hasta hoy.