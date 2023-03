Fran Escribá: "El punto no me sabe bien"

Fue un empate a domicilio que a Fran Escribá no le resultó suficiente por cómo se había desarrollado el choque y especialmente parte del primer periodo. "El punto no me sabe bien", fue directo el entrenador del Real Zaragoza tras el 1-1 del derbi aragonés con la SD Huesca. "Con 0-1 y con uno más hemos hecho lo difícil , adelantarnos frente a este rival que defiende tan bien y que podía haberse metido atrás y acabar perfectamente en 0-0. El partido estaba en nuestra mano y nos dimos un tiro en el pie, a raíz del empate la situación fue diferente", analizó.

El discurso en sala de prensa del entrenador dio vueltas alrededor de esa acción con la que Obeng puso las tablas en el marcador para los oscenses al filo del descanso. "El error que hemos cometido es que yendo por delante les hemos concedido opciones a base de pérdidas innecesarias, ellos solo tenían arriba a Obeng y circulando bien podríamos haber ido al descanso por delante. Tuvimos fallos, facilitamos acciones a balón parado y en una segunda jugada nos marcaron", lamentó.

"Con el 1-1 los dos equipos pensamos lo mismo, vamos a intentar ganar, pero con cuidado de no equivocarnos y perder, eso ha hecho que el encuentro fuese trabado". En cambio, con el 0-1 cree que el Huesca "hubiese tomado riesgos con una defensa de tres".

Respecto a las decisiones arbitrales, en concreto las expulsiones de Jorge Pulido y Zapater, no quiso entrar en el detalle de cada una de ellas. "Parto de la base de que es un muy buen árbitro y de que, sin saberlo, igual son justas", expuso. "El arbitraje ha sido bueno, pero ha habido dos acciones que han condicionado, jugar diez contra diez cambia mucho porque ambos teníamos defensa poblada contra un solo delantero". comentó. Tuvo una reflexión de foco más global: "Se están sacando muy rápido las rojas, creo que para eso está el VAR, para mirarlas".

En cuanto a nombres propios, se refirió a su goleador Bebé, al que pidió más trabajo atrás. "Es determinante en muchas cosas, pero si defensivamente somo uno menos es un problema", manifestó.