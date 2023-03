Francés y Francho no irán con la sub 21

Santi Denia no ha considerado a Alejandro Francés y Francho Serrano para su primera convocatoria al frente de la selección española sub 21 y ambos futbolistas aragoneses estarán disponibles para jugar la próximas semana contra el Albacete con el Real Zaragoza. Francés había sido un fijo en las dos últimas temporadas para Luis de la Fuente, jugando 9 partidos con una selección en la que, por edad, era siempre de los benjamines. Sin embargo, la gestión de su papel en las últimas semanas por parte de Fran Escribá, quien lo ha tenido varias jornadas fuera del once, le ha pasado factura. Francho, más fijo para el técnico valenciano, tenía menos opciones en una selección en la que suma dos partidos internacionales. El otro jugador del Real Zaragoza seleccionable, Iván Azón, está lesionado y estaba descartado en la lista de un combinado que jugará contra Suiza en Almería el viernes y que se medirá a Francia en la ciudad de Vannes el marte 28, con el Europeo de junio en el punto de mira.

Santi Denia, por su parte, solo ha convocado a un futbolista de Segunda División, al mediocentro Antonio Blanco, del Alavés. El resto del equipo lo configuran jugadores con presencia en Primera División o en equipos europeos de primera fila. Llama la atención, en la defensa, la citación de Hugo Guillamón, mundialista en diciembre y que a sus 23 años y ya en sus últimos meses como seleccionable en la categoría, ha sido incluido.

Una muestra clara de que Santi Denia va a priorizar el resultado inmediato en el próximo europeo que sentar las bases de una selección a largo plazo. Otros jugadores ‘mayores’, del año 2000, también están en el equipo: Miranda (Betis), Víctor Gómez (Sc Braga), Sancet (Athletic), Rodrigo Riquelme (Girona), Mario Gila (Lazio), Aitor Paredes (Athletic) -estos dos últimos, centrales, con muchos menos minutos de juego que Francés esta temporada-, Abel Ruiz (SC Braga), Sergio Gómez (Manchester City)...