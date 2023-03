Fran Escribá: "La victoria no nos puede distraer de nada"

Fran Escribá celebró el triunfo contra el Leganés con su habitual tono de mesura y reflexión. Nadie más que él ha confiado en la posibilidades del equipo, y lanzó mensajes muy coherentes con el que hasta ahora ha sido su discurso. El técnico entendió que, tras una victoria 3-0, era el mejor momento posible para la autocrítica. “Contra el Alavés y el Málaga me equivoqué. A nivel de fútbol posiblemente jugamos mejor contra el Alavés que lo que hemos jugado frente al Leganés, pero no era el tipo de partido que convenía”, dijo en referencia a plantearle un pulso abierto, cara a cara, a un rival tan superior en órdenes como la calidad individual o la pegada. “Me alegra haber acercado al equipo a aquella forma de jugar en la que vamos a sacar más rendimiento”, agregó. “Si nosotros vamos a intercambiar golpes, hay determinados equipos contra los que tendremos pocas opciones. El primero que se equivocó fui yo porque ésta es más la línea en la que nosotros somos fuertes”, indicó.

Escribá se mostró satisfecho con la versión ofrecida contra el Leganés: “Me encanta ganar por 3-0, pero entiendo que hay partidos en los que hemos tenido más ocasiones y hemos acabado sin marcar e incluso hemos perdido. Creo que la victoria ha sido absolutamente merecida, pero no nos puede distraer nada. No podemos pasar del no metemos ningún gol a que hemos vuelto a encontrar la vena goleadora. Vamos hacia otro partido contra un equipo que no encaja nada en su casa (Huesca). Ya estamos en la cabeza con eso. Esto nos sirve para tener tranquilidad y ya está”.

El equipo recuperó el acierto a lo grande y con un Giuliano Simeone estelar: “Estoy contento por Giuliano porque hablamos mucho, es un chico joven y tiene pasión por lo que hace. Lo único que le dije es que estuviera tranquilo, que cuando menos se lo esperara iba a llegar. Ha hecho una jugada muy parecida a la de Lugo; la única diferencia es que hoy la ha metido, encima con la izquierda y picándola. Lo importante es que esté tranquilo y él lo está. También me alegro con que hayan marcado Vada, aunque sea de rechace, y Puche, que Bermejo también haya estado activo, que Eugeni haya estado muy bien los diez minutos que ha estado en el campo... Vienen los partidos más importantes de la temporada, donde lógicamente queremos ganar el mayor número de partidos, y cuanta más gente llegue en su mejor momento y con confianza, mejor para la causa”.

Escribá se detuvo en la figura de Giuliano: “Su anterior gol fue precisamente contra el Leganés. Aunque no hubiera marcado ningún gol de aquí a final de curso, estaría muy satisfecho con su temporada porque es un jugador que lo da todo. Como entrenador uno disfruta teniendo futbolistas de este tipo. Si encima marca, más contento. Yo estoy encantado con el partido de Giuliano, pero no nos olvidemos del partido que ha hecho Zapater o lo bien que han estado los laterales y los centrales. En la previa me preguntabais por Francés y yo ya lo tenía en la cabeza porque creía que era un partido ideal para él por el tipo de delanteros que tiene el Leganés. Ha hecho un partidazo junto a Lluís López. Me voy muy satisfecho con el trabajo colectivo, aunque a nivel individual siempre hay alguno que puede destacar un poco más”.

Escribá abrió el análisis: “En los partidos contra el Alavés y el Málaga me cabreé con los jugadores, pero con el que más cabreado estaba era conmigo. Y así lo hablamos con el cuerpo técnico. A mí me gusta un tipo de fútbol muy ofensivo y alegre, pero en la mayoría de las plantillas de Segunda tienes un tipo de futbolista que te puede dar un tipo de fútbol y los primeros que no debemos equivocarnos somos los entrenadores. Y en esos partidos yo me equivoqué. Posiblemente, tendríamos que habernos acercado a este tipo de encuentro”.

El técnico recalcó el efecto que tuvo el gol del argentino en el desarrollo del partido. El equipo se liberó. “Es lógico, pero lo baso en que este equipo es muy responsable. Hay gente muy de la casa, que siente esta camiseta como no sienten otras. Igual sus carreras les llevan a otros equipos, pero hay gente que sólo ha querido llevar esta camiseta y sólo quiere llevar esta camiseta. Eso les hace asumir demasiada responsabilidad, cuando además muchos de ellos son jóvenes. Saben que el ambiente es exigente, que la gente no está especialmente contenta y eso les lleva a responsabilizarse mucho. Me encanta que sean así. A mí no me gustaría que fueran pasotas y que les diera igual. Me encanta que sufran como sufren por su club y por su camiseta, pero es verdad que a veces les bloquea para dar su mejor versión. El hecho de ponernos por delante ha permitido que Giuliano sea el Giuliano de siempre, muy incisivo y con sensación de llegada, que hayamos encontrado a Puche, que la aparición de Pau Sans también haya sido buena... Es parte del compromiso que tiene esta plantilla con este club y con todo lo que le rodea”, explicó Escribá, quien subrayó la importancia de adelantarse en los partidos: “Cuando estás 0-0, como hemos estado en los últimos partidos, te vas con la sensación de que no hemos ganado por poco, pero en algún momento también tienes esa sensación de que no perdamos. Los jugadores saben que cuando nos adelantamos somos un equipo fuerte y prueba de ello es que no nos han generado casi nada”.