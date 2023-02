Cordero busca lateral izquierdo para el Real Zaragoza

Juan Carlos Cordero ya piensa en la próxima temporada y en la remodelación de una plantilla a la que le esperan alrededor de una veintena de operaciones entre salidas y entradas. Mucho trabajo y mucho camino por recorrer en una planificación que ya comienza a coger forma a modo de boceto en las oficinas del Real Zaragoza. El director deportivo ya ha empezado diferentes gestiones en el mercado de futbolistas en finalización de contrato, es decir, jugadores cuyos vínculos en sus actuales clubes expiran el próximo 30 de junio.

Al Real Zaragoza de la próxima temporada se le va a intervenir en todas las líneas: desde la portería hasta la delantera, pasando por los mediocentros, los centrales y los extremos. También el lateral izquierdo se encuentra en las previsiones de cambio de Juan Carlos Cordero.

El ejecutivo zaragocista ya ha iniciado la búsqueda de un futbolista para esa posición, posicionando al club aragonés en el mercado de laterales izquierdos que acaban contrato, pero también entre aquellos que pueden cambiar de club el próximo verano. Típicas consultas y sondeos preliminares que concluyen que el Real Zaragoza proyecta reforzar una demarcación en la que Carlos Nieto tiene contrato hasta 2024 y en la que la cesión de Gabi Fuentes concluye al finalizar la temporada.

El club tiene una opción de compra tasada en 1,2 millones de euros, pago que se le deberá efectuar al Junior de Barranquilla, entidad propietaria de su pase que lo cedió en las últimas horas del mercado de agosto.

El Real Zaragoza posee de plazo hasta el 30 de junio para comunicar que ejercerá esa opción preferente, pero todo apunta a que el club no abordará esa operación ni a que tampoco negociará con Junior un acuerdo por debajo de esos 1,2 millones de euros. De este modo, salvo giro radical en el rendimiento del futbolista y en las previsiones del Real Zaragoza, Gabi Fuentes no seguirá y retornará así a Junior, aunque su intención es seguir en el fútbol europeo.

Hace diez días, en una entrevista con el periódico colombiano, El Heraldo, el lateral izquierdo aseguraba que no tenía conocimiento de que el Zaragoza fuera ejercer ese derecho de compra, aunque apuntaba: “Espero que sí”. “Yo quiero quedarme acá, quiero seguir en Europa, ya sea en el Zaragoza o en cualquier otro equipo. Hoy mi primer objetivo es que el Zaragoza se haga con mis derechos deportivos y ahí luego ver lo que pasa. Quiero seguir creciendo, quiero buscar más retos, me gusta eso. Ojalá pueda seguir disfrutando de este fútbol, que me gusta bastante”, indicó el futbolista cafetero.

Los pasos iniciados por Juan Carlos Cordero, sin embargo, no se encaminan hacia esa continuidad de Gabi Fuentes. Más opciones tiene de seguir Carlos Nieto, cuyo rol, salario y trayectoria en el club y la categoría sí encajarían dentro de los planteamientos del director deportivo en la confección de la plantilla.

Fuentes: de más a menos

De este modo, el objetivo del director deportivo es incorporar un lateral izquierdo con rango de titular y que suponga un salto cualitativo en la demarcación, reducida desde el traspaso de Pep Chavarría al Rayo Vallecano en los últimos días del mercado de fichajes por 1’8 millones de euros, más 1,2 millones de euros condicionados a variables que, eso sí, son de difícil cumplimiento.

Ante la venta del futbolista gerundense, el Real Zaragoza recurrió a Gabi Fuentes. Raúl Sanllehí y Miguel Torrecilla lo presentaron como una alternativa de veloz negociación. "Tuvimos un terremoto con la operación de Chavarría y esa venta no se habría hecho si no es con la rápida reacción de nuestra secretaría técnica, porque me dijeron que lo tenían y fue una jugada muy rápida, de solo cinco horas para cerrar todo", explicó el director general. Por su parte, el entonces director deportivo, quien le había realizado el seguimiento, lo definió así: "Es un jugador muy ofensivo, le gusta estar en campo contrario y tiene buena técnica individual y es un buen pasador".

Fuente comenzó a un nivel apreciable en sus primeras semanas. Pero su rendimiento se ha ido disolviendo con el paso de los partidos, hasta el punto de que Carlos Nieto lo ha desalojado del once y en las dos últimas jornadas ni siquiera ha entrado al campo. Ha sido suplente, de hecho, en cuatro de los seis partidos de la segunda vuelta después de haberlo jugado prácticamente todo desde su llegada y debut en la jornada 5 contra la Ponferradina.

Esta pérdida de peso en los planes de Fran Escribá ha revertido la situación en una demarcación en la que ahora Carlos Nieto cuenta con más galones, un signo más de que el papel de Gabi Fuentes en el Real Zaragoza tiende a la baja y razón por la que Juan Carlos Cordero ya remueve el mercado de laterales izquierdos.