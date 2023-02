Fran Escribá confirma que "Azón tiene una rotura" y espera "que sea la última"

Fran Escribá augura para este sábado ante el Alavés en La Romareda "un partido de pocos goles" en el que los vascos "nos van a dominar, pero nosotros no renunciamos a nada". El entrenador del Real Zaragoza analizó en la mañana del viernes, antes del último ensayo, los pormenores de un duelo complicado ante el 4º clasificado, uno de los favoritos para el ascenso.

Escribá hizo un minucioso repaso, nombre por nombre, sobre los jugadores que, por ausencia o presencia, tienen el protagonismo en este final de la semana. "Se trabaja muy bien después de una victoria aunque las lesiones nos fastidian mucho. La de Mollejo, sobre todo, porque va a ser larga. Con Azón, tras unas pruebas médicas al ver que sus sensaciones no eran buenas, se vio que tiene una rotura muscular. No especialmente importante, pero tiene una rotura y habrá que esperar un poco más de tiempo hasta que pueda volver. Espero que sea la última. Es un golpe anímico para él, pero tengo la tranquilidad de que tiene lesión y no es algo mental", dijo el valenciano respecto de las dos bajas de relevancia que sufre en la línea delantera.

Bermejo es el tercer hombre afectado por una dolencia traumática, en la cadera, que salió lastimado del último partido en Andorra. "El golpe es muy doloroso y todavía le molesta. Pero, en condiciones normales, estará disponible para ir citado. El dolor es soportable después de las pruebas que está haciendo", dijo Escribá, que tiene previsto llevarlo convocado aunque sea para, inicialmente, tenerlo en el banquillo.

Sobre los apoyos en la línea delantera que viene utilizando en los entrenamientos procedentes de los equipos inferiores, Escribá dio una explicación al caso de Naranjo (ariete del filial, el Aragón) el último día en Andorra y al del juvenil Pau Sans, que ha asomado de nuevas en los últimos tres días. "Naranjo es un delantero más físico y me lo llevé a Andorra porque había un delantero con un proceso gripal, con fiebre desde el jueves y hasta el día del partido no sabíamos si podría jugar. Al final pudo y Naranjo se quedó sin vestir. Nos supo mal quitárselo al filial, pero el filial está para eso, para apoyar al primer equipo. En este caso, para mañana cuento con Pau Sans, que tiene gol, es eléctrico en sus acciones y encaja más en lo que necesitamos contra el Alavés. Irá convocado", adelantó.

Escribá anticipó que no va a cambiar su ideal del 4-4-2 en la pizarra frente a los vitoriano a pesar de las ausencias. "Faltan dos delanteros puros. Pero tenemos muchos jugadores que hacen doble función de delanteros y segundos delanteros. No necesitamos cambiar el sistema. Vada, Bebé, Eugeni... pueden hacer la función de segundo delantero. No voy a cambiar el concepto", subrayó.

La situación del senegalés Gueye, delantero 'tanque' de la plantilla y fichaje estelar del verano que no está funcionando y está bajo la lupa crítica de la afición, también tuvo su apartado en el discurso de Escribá. "Lo que sucedió con Pape Gueye con el público el último día no me condiciona. Yo pongo a los que considero oportunos. Confío en mis jugadores y sé que están preparados para superar cualquier situación que puedan encontrarse", dijo para advertir de que el africano puede volver a jugar en La Romareda si él lo considera así.

De Puche y Bebé también dejó el entrenador levantino su parecer. "Puche es más delantero que otra cosa, aunque lo hemos usado en la banda también. Rinde bien y cuento con él, y eso que al principio no lo usaba mucho. Es una opción", expuso sobre el aragonés.

"No doy pistas sobre Bebé, no me gusta darlas. Tengo pocas dudas. Tiene un carácter estupendo, es alegre y si, además, debuta con un gol, es algo inmejorable. Lleva poco con nosotros, pero estamos encantados", añadió sobre el lisboeta, que apunta a debutar en La Romareda desde el inicio tras su prometedor estreno, gol incluido, en Andorra.

La presencia de Francho volcado al interior diestro es una opción con muchas papeletas de hacerse realidad, pues ya la ha utilizado Escribá otras veces, la última en la recta final del duelo en campo andorrano hace cinco días. "Que Francho juegue por la derecha y entre Alarcón en el medio es otra opción, tal y como puse el otro día durante el partido. Claro que sí. Zapater y Francho hicieron un gran partido y Alarcón tiene mucha energía. Es una variante que siempre tengo en la cabeza", dijo sin rodeos el preparador blanquillo.

El Alavés, un reto de gran dificultad

El partido frente al Alavés quedó en segundo plano por la importancia informativa que, esta vez, tenía el listado de protagonistas individuales en la previa de esta jornada 27. Pero Escribá lo resumió en un par de contestaciones sustanciosas ."Sería muy importante conseguir dos victorias seguidas. Desde que yo estoy aquí no hemos conseguido eso. Y, en este caso, por la entidad del rival. El Alavés tiene un potencial tremendo, como Granada, Levante y otros. Es uno de los grandes de la categoría, que presenta siempre partidos muy difíciles. Sabemos que nos van a dominar, pero nosotros tenemos nuestras opciones y no renunciamos a nada", adelantó.

Y también hizo una retrospectiva reciente con los dos patinazos vividos en La Romareda en las dos jornadas previas como locales. "Los dos 0-0 últimos en casa fueron distintos y ambos se acercaron mucho a la línea que queremos del equipo, pese a no ganarlos. Fuimos un equipo rocoso y hemos logrado encajar pocos goles. Es verdad que hemos perdido algo de capacidad ofensiva, pero atrás estamos mejor. Ante el Alavés también preveo un partido con pocos goles, un resultado nada amplio. Raro sería otra cosa", concluyó.