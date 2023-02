Escribá: "El Valencia no ha llamado ni al Real Zaragoza ni a mí"

Fran Escribá, entrenador del Real Zaragoza, contestó a la anómala situación que, desde Valencia, se generó en la tarde del jueves cuando trascendió que el Valencia CF, que acaba de despedir al entrenador italiano Genaro Gattusso y tiene en el puesto de manera interina al técnico de la casa Salvador González 'Voro', estaba tanteando la opción de ficharlo en plena temporada.

"El Valencia, ni ha llamado al Real Zaragoza ni me ha llamado a mí. Es cierto que es un club en el que yo, lógicamente... me críe allí, le tengo mucho cariño. Pero, entre otras cosas, tiene un entrenador que es amigo mío, al que quiero, admiro y respeto muchísimo. Y yo lo único que le deseo a Voro es lo mismo que le deseo al Real Zaragoza: que ganen esta semana, que ganen todos los partidos que quedan hasta el final de temporada. Es mi único deseo para Voro y para el Valencia. Y yo... centrado en el Real Zaragoza, que es lo único que me preocupa", fue la respuesta del entrenador valenciano del club blanquillo.

En el club aragonés han adoptado una posición refractaria por completo a esta situación y no quieren saber nada del caso ni darle más cuerda de la que ya ha tenido en las últimas horas. Esa iniciativa valencianista, de la que se supo en Zaragoza a través de fuentes de la capital del Turia y que convirtió a la SAD zaragozana en sujeto pasivo de algo con origen externo, no se quiere engordar ni un solo gramo en su recorrido público.

El Valencia sigue escrutando el mercado de entrenadores para relevar a Gattusso en mitad de una severa crisis que amenaza con el descenso a Segunda División y de la que Voro, el provisional preparador del momento, prácticamente dimitió en directo el pasado fin de semana tras perder 1-0 en Gerona, en plena rueda de prensa. A alguien le pareció factible llegar a un acuerdo de cesión de derechos por Escribá de acuerdo con el Real Zaragoza y puso en marcha a un intermediario para otear el terreno. La respuesta desde Zaragoza ha sido de rechazo, sin entrar siquiera a abordarla en ningún caso. Para la SAD aragonesa, no hay asunto.