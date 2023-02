Marcos Alonso, en el Real Zaragoza: 46 días hacia el abismo

El día que Marcos Alonso Peña abrió la puerta del Real Zaragoza dejó en las hemerotecas una de las sentencias más conspicuas de la historia del club: “Veo difícil perder contra alguien”, dijo, tras analizar el calendario y descubrir los siete rivales que separaban al Zaragoza de un descenso intergeneracional e insólito a Segunda, el primero en 25 años. Aquella salva al aire recibió su colofón el día que Marcos cerró la puerta para despedirse: “Ahora veo que esto era imposible”.

Este fue el camino a medio trayecto entre la pérdida de la inocencia y la resignación de quien se encalla ante una realidad inamovible. Y eso fue lo que le sucedió a Marcos Alonso durante los 46 días de derrumbe y agonía de un equipo que, la verdad, no tenía salvación alguna. El famoso descenso en Villarreal en mayo de 2002 mientras Acuña y César Láinez se agarraban a trompazos con los aficionados locales sucedió porque debía suceder. Ni Marcos ni nadie lo hubiera evitado.

El tiempo es un juez que muchas veces distorsiona miradas y registros, y la historia del Real Zaragoza atrapó a Marcos Alonso como el rostro de un descenso que marcó un antes y un después en el club, dado su impacto, su alcance y su dimensión histórica: para muchos zaragocistas, para todos aquellos nacidos entre finales de los 70 y las décadas de los 80 y 90, ver bajar al Zaragoza resultó una anomalía desproporcionada de su desarrollo histórico. Nunca habían visto al equipo en Segunda.

Marcos Alonso, durante su etapa en el Real Zaragoza HA

Con la misión de evitarlo, Alfonso Soláns y sus directivos pusieron el equipo en las manos de Marcos Alonso, una institución del fútbol español, hijo de Marquitos, internacional, destacado futbolista en sus días en Barcelona y Atlético. Había dirigido al Racing, había ascendido a Primera al Sevilla y había tratado de hacer lo mismo con el Atlético. Era un hombre con el suficiente temperamento, gravedad y rectitud como para lidiar con un club histórico en momentos delicados.

Llegó al Zaragoza después de la dimisión de Luis Costa, derrumbado después de no poder enderezar una nave que se hundía en la segunda vuelta de una temporada marcada por dos eventos capitales: el contestado regreso de Chechu Rojo al banquillo y el majestuoso desembolso de verano de 4.500 millones de pesetas en contrataciones, incluido el fichaje récord de Goran Drulic.

Marcos Alonso, durante su etapa en el Real Zaragoza HA

Marcos Alonso apareció por el primer entrenamiento en el Real Zaragoza apoyado en unas muletas, debido a un ataque de gota. No pareció el mejor de los presagios, pero el ambiente aún condesaba las palabras del nuevo entrenador en su presentación - “veo difícil perder contra alguien...”-.

El Zaragoza, sin embargo, no ganó a nadie: una serie de tres empates en sus primeros tres partidos (Valladolid, Las Palmas y Athletic) y tres derrotas en los siguientes (Alavés, Celta y Villarreal) firmaron su acta de descenso, antes del protocolario partido de fin de curso -otro empate- contra el FC Barcelona, el día en el que Marcos Alonso le puso por primera vez la camiseta del primer equipo a Cani. Al Zaragoza le darían la puntilla el Celta de Víctor Fernández en la antepenúltima jornada y el Villarreal de Víctor Muñoz en la penúltima, en una cruel contradicción de los acontecimientos.

El Zaragoza no solo no se reanimó durante esos 46 días con Marcos, sino que fue resbalándose hacia el descenso sin remedio alguno, con un vestuarios roto en mil pedazos, un divorcio general de la grada con el club y los jugadores, muchos futbolistas desconectados del interés general, otros con el fútbol en recesión…

El técnico intentó refugiarse en la vieja guardia de Acuña, Paco Jémez, Juanele, José Ignacio o Aragón, pero nunca le encontró la tecla a un equipo que ya no la tenía, en la que salían y entraban los jugadores al once con inusitada ligereza, como contestación de que no había solución a tanta búsqueda. Después de tres entrenadores y más de 4.000 millones de pesetas viendo los partidos desde la grada, el Zaragoza se fue a Segunda.