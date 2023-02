El Valencia tantea la carambola de fichar a Escribá ya mismo del Real Zaragoza

El Valencia CF tantea fichar ya mismo a Fran Escribá, entrenador del Real Zaragoza, para relevar al recientemente despedido Genaro Gattusso. Una noticia anómala en lo concerniente a los mecanismos habituales de contratación de técnicos durante las temporadas en marcha que ha trascendido a primera hora de la tarde de este jueves 9 de febrero y que, irremediablemente, ha generado una extrañeza mayúscula en el seno de la entidad zaragocista.

Pero la empresa singapurense Meriton, que gestiona el Valencia en los últimos años, ha considerado que el perfil de Escribá, valenciano de nacimiento y residencia y que, en su momento, ya entrenó al cuadro de Mestalla, es el que más y mejor se ajusta a lo que requiere ahora mismo el apurado equipo ché. Un Valencia que se halla en plena crisis de resultados, a un solo punto de los puestos de descenso a Segunda División, y con el preparador interino Salvador González 'Voro' dando síntomas de renuncia el pasado fin de semana ante lo que se ha encontrado en el vestuario tras la destitución del italiano Gattusso.

No es normal que un club piense en fichar al entrenador de otro en pleno campeonato. De hecho, la creencia popular de la mayoría de sujetos que viven el día a día del fútbol aseguran de entrada que un técnico no puede cambiar de equipo en la misma temporada. Existe una máxima, en el boca a boca, que asevera que si un entrenador deja un club, bien por dimisión, bien por destitución, y concluye su contrato ya no puede fichar por otro hasta la temporada siguiente. Y es así en términos normativos con una sola excepción, que es la que estaría barajando el Valencia respecto del Real Zaragoza y Escribá ahora mismo.

Esa excepcionalidad pasa por la figura de la 'cesión de derechos' del club que tiene contratado al entrenador a favor del que lo desea fichar, de modo que no haya una ruptura contractual de facto, tal y como confirma Agustín Cirac, presidente del Comité Aragonés de Entrenadores. Y, además, esta figura existente en los reglamentos internos de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y que afecta de lleno al Comité Nacional de Entrenadores, solo puede darse partiendo de un club de inferior categoría al que acabaría siendo nuevo lugar de trabajo del entrenador 'cedido'. En este caso, el Real Zaragoza, de Segunda División, sí que podriá ceder los derechos de Escribá al Valencia, que es club de Primera División.

Se trata de una carambola inusual, una rareza que se ha dado en escasísimas ocasiones y que puede afectar a clubes de cualquier categoría, bien nacional, regional o del fútbol base. Por ello, esta maniobra que está escrutando el Valencia ha originado un alboroto inesperado en el seno del Real Zaragoza, que por ahora guarda silencio al respecto.

Escribá, que llegó al Real Zaragoza el pasado 7 de noviembre para relevar al cesado Juan Carlos Carcedo, cumple exactamente tres meses al frente del equipo aragonés, al que alivió de una fase severa de dudas y miedos antes de Navidad y al que trata de estabilizar y conducir a aspiraciones más altas en las 16 jornadas que restan de liga 22-23.