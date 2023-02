De cuando Harry Styles se declaró fan del Real Zaragoza

Harry Styles es uno de los protagonistas este lunes tras su triunfo en los Grammy. El británico se hizo este domingo por la noche con el premio al álbum del año por 'Harry's House', que recogió visiblemente sorprendido. "Mierda, no me lo creo", manifestó, para acabar añadiendo que este es "el resultado de muchos años de música y de distintas etapas vitales" por las que ha pasado. Beyoncé, quien hizo historia, y Adele, sus principales rivales en la categoría reina de los Grammy, aplaudieron y escucharon el discurso entrecortado de Styles, que también ganó en el apartado de mejor canción pop por ‘As It Was’.

NOTICIAS RELACIONADAS Harry Styles actuará en Barcelona y Madrid en julio de 2023

Los ‘fans’ españoles de Harry Styles cuentan los días para verle en directo, ya que los próximos 12 y 14 de julio actuará en Barcelona y Madrid, respectivamente, dentro de su gira 'Love On Tour', que volverá a recorrer Europa. Han sido varias las ocasiones en la que el artista ha actuado en nuestro país. Una de las primeras como miembro de la exitosa ‘boy band’ One Direction, de la que también formaban parte Niall Horan, Liam Payne y Louis Tomlinson. En 2011 se convirtió en la primera banda británica en debutar en el número 1 de los Estados Unidos, algo que ni los Beatles habían logrado.

Quizá algunos zaragocistas se acuerden de que en 2015, durante un acto promocional del álbum 'Made in the AM', Harry Styles confesó ser seguidor del Real Zaragoza. "A mí me gusta el Zaragoza. Son geniales", afirmó cuando se le consultó cuál es su equipo favorito. Segundos antes, su compañero Niall Horan había expresado su admiración por el Barça. "Increíble. Messi ha vuelto. Será un espectáculo", reconoció.

harry styles diciendo que su equipo favorito es el rEAL ZARAGOZA ? momentazo pic.twitter.com/D8R56KpiPM — marta🌱 (@heyomarta) November 10, 2020

La afirmación de Styles causó un gran revuelo en redes sociales y generó, incluso tiempo después, reacciones de todo tipo entre sus seguidores españoles. Mientras algunos manifestaron incredulidad e incluso disconformidad ante el comentario, otros -principalmente féminas- se mostraron entusiasmados con el cantante.

Sería gracioso ver a @Harry_Styles en la Romareda con una bufanda Blanquiazul #RealZaragoza — KISA (@katjie_02) December 3, 2015

@NiallsNotes HARRY QUE HACES PERDIENDO EL TIEMPO? LAS PUERTAS DE MI PRECIOSA CASA EN ZARAGOZA ESTAN ABIERTAS PARA TI — isa (@mymusicmyidols) December 2, 2015

razón número 83638 por la que amar a Harry Styles #RealZaragoza pic.twitter.com/VyCy9pyzBt — paula (@paulalogcar) September 26, 2020

El Real Zaragoza, a quien su nuevo fichaje Bebé, dio la victoria el pasado domingo en Andorra, también se hizo eco del gusto del ex componente de One Direction por el club blanquillo, a quien lanzaron una invitación: “Esperamos verte pronto en la Romareda”, escribieron en Twitter, junto a la fotografía de una camiseta blanquilla con el nombre y apellido de la estrella del pop estampada en la parte trasera.

@Harry_Styles we hope to see you in the Romareda stadium soon! // esperamos verte pronto en la Romareda ;) pic.twitter.com/scx95Nx8Zq — Real Zaragoza 🦁 (@RealZaragoza) December 4, 2015

Dicha visita no llegó a producirse, es por ello que tres años después, aprovechando su paso por España, el Real Zaragoza volvió a hacer un guiño al cantante: “En 2015 te declaraste zaragocista. Ahora estás de concierto en Barcelona y mañana por la noche actuarás en Madrid...nosotros jugaremos a las 16h en León, así que te da tiempo a venir al partido y animar al equipo ¡Contamos contigo Harry!”, escribieron, compartiendo el tuit escrito por aquel entonces.

💌 Hello @Harry_Styles

En 2015 te declaraste zaragocista.



Ahora estás de concierto en Barcelona y mañana por la noche actuarás en Madrid 😏



...nosotros jugaremos a las 16h en León, así que te da tiempo a venir al partido y animar al equipo 😉💙



We are counting on you Harry! https://t.co/z5aNF8heIX — Real Zaragoza 🦁 (@RealZaragoza) March 30, 2018

¿Será este año cuando Harry Styles se anime a hacer una parada en Zaragoza para recoger su camiseta?