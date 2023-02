Igbekeme y Vigaray se quedan en tierra en la primera lista pos mercado invernal

Veinticuatro jugadores viajan con Fran Escribá hacia Andorra para jugar este domingo el partido de la 26ª jornada para el Real Zaragoza. Uno no se vestirá, pues en el acta ´solo´ caben 23. Más que las presencias y las novedades, llaman la atención las ausencias.

En lo referente a las primeras, todo estaba cantado de antemano: regresan los sancionados Alarcón, Jair y Vada; también el lesionado Gámez; y, sobre todo, entra por primera vez el último fichaje, Bebé. Sin embargo, en las segundas, una vez cerrado el mercado invernal de fichajes el pasado martes por la noche (31 de enero), tiene enorme significado el hecho de que ni Igbekeme ni Vigaray no estén incluidos en el grupo. El nigeriano no ha contado nunca desde su obligada inscripción en La Liga, con el dorsal 25, para evitar un litigio laboral. Pero, una vez decidida por su parte la continuidad en el equipo y no atender su marcha a otro club, si atendemos a declaraciones del propio Escriba durante el mes pasado ("se entrena como uno más y, sin tengo que ponerlo, lo pondré", dijo un par de veces), cabía la posibilidad de que pasase a ser uno más del plantel. No va a ser así, como ya advirtió el citado Escribá en la rueda de prensa matinal, cambiando su discurso, pues no cuenta para nada con el africano en lo sucesivo.

Lo de Vigaray es de otro tenor. La lesión de Gámez, felizmente superada, puso al cuerpo técnico en el foco de decisión y al lateral madrileño en evidencia de su problema serio en la rodilla dañada y de la que fue operado hace año y medio. No ha jugado nada. Ni ha calentado. No está para rendir mínimamente, por más que en Albacete, hace dos meses, asomara 12 minutos sobre el césped simbólicamente. La prueba es esta de hoy: se queda en casa y será el joven Luna el que compita con Gámez por la plaza en adelante.

NOTICIAS RELACIONADAS De vuelta a jugar a Andorra 33 años después

Igbekeme y Vigaray asumen más de medio millón de euros en fichas y salarios. Un lujo asiático para un Zaragoza castrado en movilidad de plantilla por el mal hacer de las dos anteriores direcciones deportivas, las de Torrecilla y Lalo Arantegui (que sigue cobrando sus plazos del finiquito que alcanzó con la SAD en la anterior era y propiedad).

Los 24 expedicionarios a Andorra la Vella son Cristian Álvarez, Ratón, Gámez, Luna, Nieto, Fuentes, Francés, Jair, Lluís López, Francho, Alarcón, Zapater, Molina, Grau, Bermejo, Eugeni, Vada, Bebé, Larrazabal, Puche, Mollejo, Simeone, Gueye y Naranjo.

NOTICIAS RELACIONADAS Un once alrededor de Bebé y Alarcón, los dos refuerzos de invierno

Este último, Guillem Naranjo, el goleador catalán del filial en Segunda RFEF, ocupa el lugar del lastimado Azón. Ya fue convocado antes en tres ocasiones, sin tener la oportunidad de estrenarse en el fútbol profesional. Quizá esta vez, en Andorra, sí que le llegue su bautismo en Segunda División a lo largo del choque.