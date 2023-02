Fran Escribá: "Nuestra idea en Andorra es ser valientes y buscar la portería"

Jornada 26 en la Segunda División. Primer careo tras el cierre del mercado de invierno. A solo cuatro puntos del abismo del descenso a Primera RFEF, con apenas 30 puntos capturados en 25 encuentros, resulta obvia la trascendencia de lo que este domingo se ventilará en Andorra (16.15) para el Real Zaragoza. Convendría centrarse en el equipo apadrinado por Piqué... Pero el caso es que hasta la sexta pregunta de la última rueda de prensa de Fran Escribá antes de la cita pirenaica, el técnico no respondió este sábado a una pregunta concreta referida al equipo del Principado. “Con mejores o peores resultados, hemos demostrado que no jugamos en función del rival. Sabemos lo bueno que tienen, y es mucho. Sabemos a lo que juegan, y juegan muy bien. Sabemos que la fase de partido en que nos repleguemos y tenga el balón el Andorra ocurrirá, y en este encuentro es probable que ocurra incluso más por la propuesta del rival; pero nuestra idea es ser valientes y buscar la portería, no buscar solo el contragolpe. Creemos que somos capaces de hacer más cosas y atacar. A los equipos que les gusta tener el balón, les molesta no tenerlo. Nuestra idea de partido también pasa por ahí”, analizó Escribá.

Antes, mucho antes de hablar del rival, se habló de entradas y de salidas, de cómo queda el equipo del león para salir del laberinto clasificatorio en que se encuentra. “En el mercado ocurrió lo que esperábamos. Íbamos a estar muy limitados por las fichas. Se intentó que saliera algún jugador más, pero solo salió Petrovic y eso nos limitó. En cuanto a Bebé, yo creo que es un futbolista muy interesante para nosotros. Nuestra prioridad era esa posición, un jugador que puede jugar arriba perfectamente. Se desenvuelve bien en la banda izquierda. Un jugador con un gran tiro exterior, con mucha experiencia, con una jerarquía que en este equipo en algunas cosas falta, pues tenemos gente muy joven. Tiene una muy buena edad, un recorrido en España, conoce bien la Liga. Nos aportará una madurez que le va a ir bien al equipo”, apuntó.

Escribá también se refirió a los jugadores que se han quedado pese a que no se cuenta con ellos. “Creo que te perjudica quedarte en un sitio que te han dicho que no cuentan contigo. Entiendo y respeto el derecho de un futbolista a cumplir su contrato, pero creo también que la ambición de uno es jugar y no estar por estar. Tenemos ahora 25 jugadores y es incómodo para trabajar con tantos jugadores. Si estás planteando un partido once contra once, entrenar con 25 futbolistas es incómodo. Le daremos importancia a aquellos que entendemos que son los que más deben participar. Hubo gente que pudo irse y no quiso. Hay que aceptarlo y ya está”, verbalizó.

En medio del trajín de enero, subrayó el comportamiento de Petrovic. “La época del mercado no es cómoda para los entrenadores. Hay mucha gente que está distraída porque puede irse, que puede venir, que no sabe exactamente qué va a ocurrir. El comportamiento de todos fue bueno. En el caso de Petrovic, fue espectacular en todo momento. Se despidió del cuerpo técnico, de sus compañeros. Le deseamos lo mejor. Ha tenido un gran comportamiento”, reiteró.

El técnico también lamentó las ausencias ante la visita al Pirineo. “Iván Azón y Jairo Quinteros no estarán. Parece que en las pruebas (a Iván Azón) no tiene prácticamente nada o muy poquita cosa. Pero sus sensaciones no son perfectas aunque la prueba médica no fue mala. Hasta que no se encuentre perfecto, no tomaremos riesgos”, advirtió.

Otras ausencias las lamentó menos… “Le dejé claro a James mi pensamiento, y el club también se lo dijo. Él decidió quedarse. Está en su derecho a quedarse, pero no va participar”, aclaró.

Con todas estas alternaciones, se le preguntó por un once. “No tengo claro el once porque hay buenas noticias. Tengo a mucha gente disponible, gente que aporta cosas nuevas, como Bebé. Fran Gámez ya está disponible más los sancionados. Queda una sesión de entrenamiento antes de sentarme con mi cuerpo técnico para tomar decisiones. Hay algún sitio que aún no tengo claro. Fran Gámez llega bien. Ha trabajado al margen con muy buenas sensaciones. Está disponible. Él está perfecto”, reconoció, antes de contestar sobre cuestiones concretas de otros jugadores. “A Jaume Grau no le ha pasado nada. Entrena muy bien. Es de los jugadores más profesionales del equipo. A Alarcón lo pedí. Como entrenador, pido poco. Lógicamente, cuando me comentan la posibilidad de Alarcón y de Bebé, dije que sí. Tengo a todos disponibles. Tengo que darle una vuelta para ver qué es lo mejor para el equipo. En cuanto a Marcos Luna, tuvo una buena opción de salir, pero la decisión de quedarse fue de él. En ningún momento dije que debía quedarse. En el caso de Marcos, lo queremos; pero también había una opción muy buena para él sin desvincularse en ningún momento de nosotros. Cuando me dijeron que el chico se quería quedar, yo dije que fenomenal. Quiero que juegue lo más posible. Si no le veo opciones de participar con nosotros, me gusta que baje con el filial para que no pierda el ritmo. Cuento con él. Es un jugador que está preparado y que esperamos mucho de él”, enfatizó.

Y entre altas y bajas, se regresó al vértigo clasificatorio por un momento, por una pregunta. “La proximidad (al descenso) va a ser habitual para nosotros y para un montón de equipos, como está ahora. Lo importante es escalar posiciones. La semana pasada, si hubiéramos ganado, habríamos ascendido posiciones. Verte ahí a mitad de tabla a nivel de moral es muy bueno. Afronto el partido sin pensar en los rivales, sin pensar si el Málaga perdió. Lógicamente, vi el partido. Tenemos una oportunidad de sumar de tres y acercarnos a nuestros objetivos. Va a ser un rival complicado. Viene de unas derrotas seguidas, pero han perdido por pequeños detalles. Han tenido ocasiones para que ninguno de esos tres partidos se hubieran perdido”, consideró.

Los apuntes finales estuvieron repletos de cariño. El primero, por su regreso a Andorra. “Vuelvo mucho a Andorra como turista. Sigo teniendo amigos allí. Han pasado treinta y pico años. Me encanta ir. Compañeros míos de esa época se retiraron y siguen viviendo allí. Es el mismo club. En esa época estábamos en Segunda B. Fui muy feliz. Con esa edad, si no eres feliz… Me lo pasé muy bien y disfruté mucho. Nunca había vuelto como rival ni como jugador ni como entrenador. Es algo especial”, dijo. Y el segundo, por el motor andorrano, el joven zaragozano Marc Aguado. “Es muy buen jugador, espero que al año que viene esté aquí con nosotros. Es un futbolista que puede darle mucho al Real Zaragoza. El año que viene debería ser importante en esta plantilla. Espero estar yo y que esté él”, concluyó.