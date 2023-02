Iván Azón, descartado para Andorra

Iván Azón está prácticamente descartado para el domingo. A pesar de que las pruebas radiológicas a las que fue sometido el miércoles descartaron que padeciera una rotura muscular, el equipo médico sigue examinando la zona afectada, esa parte posterior del muslo que tantos problemas le está generando esta temporada.

A la espera de que haya un diagnóstico concreto, el delantero canterano no entrenó este jueves junto al resto de compañeros. Y tampoco se espera que lo haga en las próximas sesiones, por lo que es harto complicado que Fran Escribá pueda incluirlo en la convocatoria del duelo ante el Andorra.

Desde el mismo momento en que se retiró del partido frente a la Ponferradina, las sensaciones que transmite Azón son muy distintas a las que tuvo cuando sufrió la primera lesión muscular de la temporada, aquella rotura en el bíceps femoral que lo ajeó de los terrenos de juego durante casi tres meses, pero el temor está ahí.

En una temporada especialmente complicada para el chaval, es complicado que no piense en una posible recaída. De ahí que se estén extremando las precauciones. El Real Zaragoza sigue sin emitir un parte concreto sobre su estado porque no lo hay. Los servicios médicos quieren asegurarse de que las molestias quedan en eso, en que no ha terminado de liberar las adherencias fibrosas o hay un exceso de tensión en la zona, antes de que el jugador pueda retomar los entrenamientos con normalidad.

Independientemente de cuánto pueda estar al margen, esta dolencia supone un nuevo revés para Azón. El ‘9’ apenas ha podido disputar 410 minutos –repartidos en 10 choques– en lo que va de curso. Dato alejado del que se le presumía en verano, cuando fue declarado actor principal de este Real Zaragoza.

Estreno de Bebé

Su baja conllevará cambios en la delantera. Fran Escribá se verá resignado –otra vez– a no contar con la dupla Azón-Simeone, y lo lógico es que Víctor Mollejo, que ante la Ponferradina partió desde la banda izquierda, vuelva a adelantar su posición.

Esto también dependerá de si Escribá, que para la visita al Principado recupera a Valentín Vada, Tomás Alarcón, Jair Amador, Carlos Nieto y Fran Gámez, apuesta por introducir en el once titular al último fichaje. En su primer entrenamiento en la Ciudad Deportiva, Bebé se ejercitó este jueves al mismo ritmo que sus compañeros, evidenciando que, tal y como adelantó en su presentación, está "listo para jugar" el domingo si su técnico lo considera oportuno.

El atacante de origen portugués se estrenó en una mañana agradable, soleada, de buena temperatura y sin nada de cierzo. Un clima poco habitual por estas fechas en las instalaciones de la carretera de Valencia.

Por allí se dejó ver el director deportivo, Juan Carlos Cordero, pero no Radosav Petrovic. Durante el cuarto de hora en que se permite el acceso a la prensa, el centrocampista serbio, que en el cierre de mercado puso fin a su relación contractual con el Real Zaragoza, no protagonizó la clásica escena de despedida de los compañeros.

Tampoco se dejó ver Quinteros. El defensa boliviano, que finalmente no salió del equipo en el mercado de invierno, sigue aquejado de unas molestias en el talón que le impiden calzarse las botas.