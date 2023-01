El Aragón abduce al Badalona

Ganó al Ibiza, rascó en Palma pese a ir con juveniles, este domingo pasó por encima del Badalona... Pinta muy bien este filial, que ayer clausuró la primera vuelta de la competición con 26 puntos, cifra sin paragón en el Deportivo Aragón contemporáneo. En su última participación en Segunda B, en el curso 17-18, con futbolistas del nivel de Carlos Nieto, Pep Biel o Raí Nascimento, sumó 20 puntos en toda la temporada...

La victoria, tan explícita como el marcador denota, reunió además un alto valor simbólico. El caso es que el rival, el Badalona Futur, compró el verano pasado los derechos de la Llagostera, club de infausto recuerdo para el Real Zaragoza desde una maldita tarde en Palamós. Isabel Tarragó y Oriol Alsina vendieron sus acciones a un grupo empresarial de Badalona. Al proyecto se unieron los mejores talentos de los arrabales de la élite futbolística catalana. Entre ellos, Isaac Becerra, el portero del Girona en el recordado 1-4 del Real Zaragoza en Montilivi, o la nómina de nombres que pueden ver ahí arriba a la izquierda en la ficha técnica.

Si el Badalona absorbió a la Llagostera, el Aragón abdujo en la mañana de este domingo al Badalona. De la absorción a la abdución medió un soberano meneo de 90 minutos sobre el césped. Con tanto talento como veteranía, el Badalona prefería un partido cerrado, de esos que en Segunda RFEF (como antes en Segunda B) no comienzan de verdad hasta el minuto 60. Allí habrían tenido opciones los catalanes, exprimiendo su talento al final. Pero no. El Aragón planteó un partido diametralmente opuesto, con muchísimo ritmo desde el inicio. El plan le salió de cine a Larraz. A correr, desde luego, no le gana el Badalona. También le ganó a jugar al fútbol. Marcó pronto por medio de Rastrojo. Tuvo que dar un paso al frente el Badalona. Pero no le hizo ni cosquillas a la defensa aragonesa. Además, su paso al frente le hizo adelantar la defensa. Leyó bien el movimiento el filial, que comenzó a lanzar balones a la espalda de los defensas catalanes. Así llegó el segundo gol, explotando la velocidad de Raúl Rubio.

Encauzado el careo, el Badalona se terminó de hacer el harakiri nada más volver del vestuario. Facundo derribó a Pablo Cortés. Penalti y roja muy claros. El propio Pablo Cortés lo transformó. Había movido el banquillo el Badalona, con bastantes más nombres en la pizarra que futbolistas en el campo. Alsina pedía una reacción, y Larraz, más acción. Marcó Mateo, pero nunca se atisbó una reacción visitante. La acción local se reiteró con un nuevo envío a la espalda de la defensa catalana. En esta ocasión, rematada a gol por Guillem Naranjo. El cuarto gol que encajó ese notable portero llamado Becerra al que le tiene tomada la medida el Real Zaragoza. Incluso su filial...

Ficha técnica:

RZD Aragón: Rebollo, Marcos Luna, Saturday, Operé (Javi Hernández, 76), Borge, Isaiah (Fabio, 76), Iván Castillo (Vallejo, 64), Rastrojo (Juan Sebastián, 76), Pablo Cortés, Raúl Rubio (Jay, 82) y Guillem Naranjo.

Badalona Futur: Isaac Becerra, Hernández, Roger, Cortés, Segura (Mateo, 46), Guiu, Fran Carbiá (Cristian, 55), Polo (Toni, 55), Facundo, Torras (Merchán, 46) y Xavi Molina.

Goles: 1-0, min. 6: Rastrojo. 2-0, min. 19: Raúl Rubio. 3-0, min. 50: Pablo Cortés, de penalti. 3-1, min. 71: Mateo. 4-1, min. 79: Guillem Naranjo.

Árbitro: Villanueva. Expulsó a Facundo (min. 50), por parte del Badalona. Amonestó a Iván Castillo, Fabio; Xavi Molina, y Roger.

Incidencias: mañana fría en la Ciudad Deportiva. Campo en buen estado. Poco público.