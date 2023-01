Victoria espectacular

Lo dijo Escribá antes del partido: "Tenemos el potencial que tenemos y, a veces, no da de sí". Esta vez sí que dio. Fue un encuentro tan emocionante como sorprendente. Es una victoria de oro, no solo porque son tres puntos importantes que lo apuntalan en la clasificación sino, sobre todo, por cómo se produjo, con una reacción espectacular.

El primer tiempo no fue bueno. El Zaragoza solo hizo un remate a puerta en el que desaprovechó una clara ocasión de peligro. El Villarreal B tuvo dos y marcó dos goles precedidos de graves errores de sus rivales cuyo sistema defensivo falló. Antes del descanso parecía todo bien encaminado para los locales, pero no fue así. Viendo que su equipo no funcionaba Escribá hizo dos cambios y todo cambió. Quitó dos piezas, Gueye y Eugeni, que habían sido irrelevantes, y metió en el engranaje a Azón y a Vada, que revolucionaron al Zaragoza. El primero acortó distancias y después, otro recién salido, Puche, intervino en el autogol de Iñiguez.

Lo mejor fue que no se conformaron con el empate, había hambre de triunfo, lo buscaron y lo lograron casi rozando el final. Fueron 45 minutos espectaculares. El león estaba herido pero no rendido y dio tres zarpazos mortales. No sé si este encuentro, por lo que significa de inyección moral, puede suponer un punto de inflexión, pero es cierto que el Zaragoza necesitaba una victoria así para reforzar el trabajo hecho por Escribá.