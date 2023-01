Simeone, pendiente de pruebas radiológicas, no jugará en Villarreal

Giuliano Simeone no jugará este sábado en Villarreal el partido de la 23ª jornada de liga que disputará el Real Zaragoza ante el filial del cuadro castellonense en el estadio de La Cerámica (antiguo El Madrigal). Un fuerte dolor en la espalda, en la zona lumbar, lo dejó en la mañana del miércoles fuera de cualquier posibilidad de ejercitarse con el resto de la plantilla en la Ciudad Deportiva. Aunque el club, que no hizo parte médico oficial, trasladó un mensaje de baja intensidad en el que se circunscribió lo sucedido a un "reparto de cargas de trabajo", ese neologismo y eufemismo que aglutina y cubre todo tipo de problemas que llevan a un jugador a no entrenarse un día, el caso de Simeone ha encendido las alarmas en el vestuario y el cuerpo técnico zaragocista.

No es un problema puntual de este momento. Simeone viene jugando con ese dolor larvado desde principios de diciembre, tratado convenientemente antes de cada partido en las últimas jornadas de la primera vuelta. Pero, lejos de remitir, esa algia ha experimentado esta semana un repunte que en las últimas horas se le hizo insoportable al futbolista argentino. Y por eso los médicos decidieron parar en seco y Giuliano no tomó parte de la sesión preparatoria del miércoles, llamativamente.

Son, por esto, horas de incertidumbre y desasosiego en el seno del Real Zaragoza. Una baja larga de Simeone, si el problema se hace mayor una vez se observe médicamente la respuesta del futbolista, supondría un torpedo a la línea de flotación de un equipo que manifiesta sus carencias y máculas en el juego precisamente en el ámbito de la fabricación y consumación de los goles.

Se va a valorar en la mañana de este jueves cómo ha evolucionado Simeone con el paso de la noche y las primeras medidas terapéuticas adoptadas con él. Asimismo, está previsto que sea sometido a pruebas radiológicas que permitan observar la zona dañada con detalle. Y, a partir de ahí, es posible que sí haya un parte médico que explique lo que acontece con el máximo goleador del Real Zaragoza, autor de 6 de los apenas 18 tantos que ha marcado todo el equipo cuando ya se pisa la segunda vuelta del torneo liguero, es decir, del 33 por ciento, un tercio del total.