Alarcón: "Este equipo no puede estar en Segunda, hay que subir a Primera División"

Tomás Jesús Alarcón Vergara fue presentado este miércoles, a primera hora de la tarde, como nuevo futbolista del Real Zaragoza. El acto tuvo lugar en La Romareda, sin público. El centrocampista internacional con Chile, de 23 años, llegado cedido desde el Cádiz de Primera División, se vistió por primera vez con la camiseta zaragocista, que fue serigrafiada con su nombre pero todavía sin número dorsal asignado, pues el 25 que queda libre -el único en estos momentos- no tiende a ser el suyo, sino que habrá una baja al menos de forma inminente en la actual plantilla.

Alarcón explicó brevemente las cuestiones básicas de su llegada a mitad de temporada al Real Zaragoza. "Es un orgullo estar aquí, me decidí por la historia de este club, porque tuve la suerte de ser dirigido en el O'Higgins de mi país por Gaby Milito y él siempre me habló muy bien del club, y también por el proyecto. He tenido otras posibilidades, pero he querido venir aquí por el objetivo tan claro que se tiene", comenzó diciendo el chileno.

¿Cuál es ese objetivo al que se refiere?, se le preguntó. "Subir a Primera División. No hay ningún otro. Primero, clasificarse para la liguilla (quiere decir para la promoción) y, obviamente, hay que ir paso a paso. Pero este club no puede estar en Segunda División y ha de llegar pronto arriba", respondió con rotundidad.

Alarcón dijo sentirse sorprendido "por la intensidad de los primeros dos entrenamientos" llevados acabo con Fran Escribá (llegó el martes al mediodía). "Esa intensidad va a venir muy bien para mi juego, creo que va a ser muy bueno para mí haber venido. El entrenador me ha dicho que me va a dar mucha libertad. He visto varios jugadores con una alta calidad", apostilló.

Al medicampista de corte defensivo que es ya el primer refuerzo de invierno se le preguntó por qué había decidido abandonar la primera categoría y dar el paso atrás de fichar por un club de la división de plata. "En ningún momento pensé en volver a Chile. Y venir al Real Zaragoza en Segunda desde el Cádiz de Primera no es para mí un retroceso. Al contrario, es un avance porque no estaba jugando. Y llegar a un club grande de España, reconocido, porque se conoce hasta en Chile, es un honor. Nunca he valorado esto como un retroceso", fue su respuesta.

Se le insistió en las razones que lo han sacado de la plantilla del Cádiz a mitad de camino en esta liga 22-23. El sudamericano hizo una retrospectiva que incluyó lo acontecido la temporada pasada, la de su estreno en el fútbol español. "En el fútbol ocurren muchas circunstancias que, lamentablemente, algunas no dependen de ti. Una de esas fue una lesión grave que tuve (indicó luego que fe un desgarro muscular), justamente cuando tuvo lugar el cambio de entrenador (despidieron a Álvaro Cervera y llegó Sergio González). Estuve dos meses y medio fuera. Cuando volví a estar bien físicamente me costó muchísimo retomar la normalidad. El equipo estaba armado para jugar las últimas cinco jornadas. Luego, en la pretemporada, me fui con la selección de Chile y por equis motivos, al regreso, el entrenador no contó conmigo. Él trajo otros jugadores. Por eso más que nada he jugado poco en la primera vuelta", resumió Alarcón.

El medio centro dijo preferir "jugar con un doble pivote, acompañado para poder tener más libertad e irme arriba". También puede aportar como medio único (en un 4-1-4-1), pero ahí "se me limitan mucho las opciones de desplegarme hacia el área contraria y acercarme al gol", dijo con claridad.

En este sentido explicó por qué solo en una fase de su carrera, entre 2020 y 2021 en el O'Higgins de Rancagua de Chile, marcó goles: hizo 8. En el resto, su balance es nulo en la anotación. "Fue así porque me dieron mucha libertad, como me sucede en la selección nacional. Podía llegar al área contraria, sabían de la capacidad física que tengo para poder hacerlo. Cuando llegué aquí al Cádiz, me encontré con un fútbol totalmente distinto, en el que a los medios volantes nos quedaban siempre 80 metros para llegar al área rival. Teníamos muchas limitaciones para poder llegar al marco contrario. Tuve que cambiar mucho mi forma de jugar, ubicándome muchísimo cerca de mi portería y sin llegar a la contraria. No he podido explotar mi mayor virtud aquí en España", razonó en una clara crítica a lo que le ha sucedido en su año y medio en Cádiz.