Enero pone a Jair en el mercado

El próximo domingo, día 1 de enero de 2023, de no mediar un movimiento súbito que cambie la situación laboral entre Jair Amador y el Real Zaragoza a lo largo de esta semana, el defensa central quedará legitimado para negociar e, incluso, comprometerse con otro club a partir del verano. La entidad zaragocista y el zaguero luso-caboverdiano (criado en Villanueva de la Serena, Badajoz) no han conseguido llegar a un acuerdo para prolongar su compromiso contractual que finaliza el próximo 30 de junio en unas largas negociaciones que se iniciaron en julio, al regreso de las vacaciones estivales y que, después de seis meses atascadas, parece que ya no tienen solución, al menos sencilla si todavía hubiese algún resquicio para obrar un acuerdo.

La normativa que impera en el fútbol profesional en las ligas principales del mundo dice que, cuando un futbolista concluye contrato el 30 de junio próximo en su club, tiene la postestad para buscarse el futuro en otro lugar desde el 1 de enero sin riesgo a ser castigado.

El inconveniente que ha sido imposible salvar entre ambas partes en este largo trecho temporal es evidente. El jugador, que tiene 33 años (cumplirá los 34 en agosto), quiere asegurar un contrato por un mínimo de dos años allí donde firme. Y el Real Zaragoza, al margen de establecer determinados condicionantes para el cumplimiento de la segunda temporada (que quedaría condicionada a unos parámetros muy exigentes relativos al número de partidos y minutos jugados en la primera), ha manejado siempre una oferta económica insuficiente respecto de lo que considera Jair después de los tres años que cumple ya como zaragocista.

Un nuevo escenario con Jair

Este 1 de enero va a significar, irremediablemente, la apertura de un nuevo escenario con Jair Amador dentro del día a día del club y, por ende, del área deportiva. Hasta ahora, durante toda la primera vuelta, el hecho contractual del espigado central, titular de escasa discusión desde su llegada al Zaragoza en 2020 por su singular perfil de central de gran envergadura (1,91 de estatura) y dominio del juego aéreo, quedaba en segundo plano a la espera de una solución. Desde ahora, por el contrario, la circunstancia de que no se haya consumado esa entente para su renovación pone en primer plano del foco de la SAD su posición laboral.

Si el futuro que aguarda se circunscribe a su adiós al Real Zaragoza cuando la liga acabe en mayo, existe la posibilidad de que su peso específico en los planes técnicos pierda relevancia en este segundo tramo del curso 22-23. Ni sería el primero caso de estas características ni, de llevarse a cabo, será el último.

En cualquier caso, este episodio con Jair ya es motivo de preocupación y tratamiento especial en la estrategia a seguir por la importancia del futbolista en el esquema táctico del Real Zaragoza. Estamos ante un fijo en el eje de la defensa. Un tipo sin relevo en sus prestaciones técnicas dentro de la plantilla actual. Un capitán, que suma 76 partidos en dos ligas y media, casi 7.500 minutos sobre el césped. Una piedra angular con todos los entrenadores.

En este tipo de casos también existe jurisprudencia futbolística sobre una posible solución en ciernes: que Jair pueda salir del Real Zaragoza en el inminente mercado invernal, que se abrirá el 2 de enero y durará hasta el 31. Para ello hace falta una buena oferta exterior que beneficie a todos los implicados. Esta figura también entra dentro de las probabilidades del caso Jair en su nuevo escenario.